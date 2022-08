Difficilmente non abbiamo conoscenza del termine di panico, che è uno dei più temuti in assoluto, perchè definisce una mancanza completa di controllo a fronte di una situazione di pericolo o “fastidio” generico in molti casi scaturito da una forte ansia, che può condizionare anche fisicamente la condizione di una persona. Solitamente sono gli eventi preoccupanti a rendere il panico “evidente” ma si tratta di una caratteristica che può manifestarsi anche in modo improvviso, sopratutto da parte di profili paricolari. Stavolta esamineremo le donne che sono più soggette agli attachi di panico, secondo lo zodiaco. Quali sono?

Le donne che si fanno prendere di più dal panico, secondo lo zodiaco. Eccole!

Toro

Toro non “dovrebbe” stare in questa posizione in quanto da sempre l’impressione in completo controllo. Questo però è dovuto ad una sorta di preparazione preventiva agli attacchi di panico che costituiscono il “nemico peggiore”, perchè la donna Toro detesta perdere il controllo, anche se questo avviene relativamente spesso. Il panico si manifesta nel suo caso quando non riesce a sentirsi utile.

Vergine

Altro segno che combatte fin dall’infanzia contro l’ansia e la preoccupazione, che mitiga col controllo. Rispetto ad altre personalità la Vergine estranea il panico con il nervosismo e con “l’isolamento”. Ma soffre ugualmente degli attacchi di panico, anche per molto tempo.

Acquario

Sensibile e molto percettiva, l’Acquario tende a sopravvalutare la propria gestione delle situazioni, quindi finisce per restare lei stessa molto delusa di ciò, e questo scaturisce in insoddisfazione e fastidio vero e prorpio. La Acquario è quasi abituata ad avere attacchi di panico.