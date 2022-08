Le libellule in giardino mangiano le zanzare? ecco tutta la verità

Le libellule sono degli insetti amanti dell’acqua, ricreare un habitat naturale per attirarle, non è un’operazione complessa. Ma le libellule inoltre, sono degli insetti utili per allontanare altri insetti come le zanzare e moscerini. Ma scopriamo di più.

La vita da libellula

Per ricreare un giardino ideale per le libellule, bisogna ricreare l’habitat ideale. Esse sono insetti acquatici, quindi pensare a un piccolo laghetto in giardino li aiuterà a sistemarsi e a sentirsi a proprio agio. Le libellule femmine depongono le uova sulle foglie delle piante che crescono intorno agli stagni. Quando le uova si schiudono, le larve appena schiuse diventano predatori acquatici di uova e larve di zanzara. A seconda della specie di libellula, lo stadio larvale può durare da due mesi a cinque anni.

Al termine di questa fase, la larva esce dall’acqua e atterra su un fusto di una pianta, una roccia o qualsiasi altra struttura solida che offra una possibile via d’uscita dallo stagno. Quindi cercano protezione nel fogliame vicino per passare a una fase successiva e allargare le ali.Da adulte, le libellule trascorrono i prossimi giorni lontane dall’acqua, maturando e sviluppando bellissimi colori. Anche in questa fase sono ottimi predatori di zanzare. Quando raggiungeranno la maturità riproduttiva, le femmine torneranno allo stagno per deporre le uova e continuare il loro ciclo di vita.

Che cosa mangia la libellula?

Le libellule si nutrono principalmente di insetti: mosche, zanzare e altri invertebrati, acquatici e non, che catturano e divorano mentre sono in volo. Il loro apparato boccale è molto particolare perché il labbro inferiore è dotato di alcune pinze in grado di afferrare con estrema precisione la preda e divorarla molto velocemente. Le libellule sono dei predatori particolarmente abili e rapidi: quando volano possono raggiungere una velocità di 50 km/h e afferrano le proprie prede proprio mentre sono in volo. Non si fermano nemmeno per mangiarle: le divorano direttamente, sempre in aria.

Quante zanzare mangia la libellula in un giorno

Le zanzare adulte e le larve di zanzara vengono mangiate da libellule e ninfe, che sono feroci predatori. Tuttavia, non ci sono delle cifre concrete su quante zanzare possono mangiare in un giorno. Si dice che le libellule siano in grado di mangiare dalle cento o più zanzare ogni giorno, il che è piuttosto sbalorditivo. Questo è il motivo per cui sono popolarmente e comunemente conosciuti come “falchi della zanzara”, simile a come un falco piomba sulla sua preda. Le zanzare amano abitare e riprodursi in ambienti caldi e umidi, che sono spesso vicino a fonti acquatiche come stagni. Poiché questo è anche l’habitat ideale di una libellula, non sorprende che le zanzare siano una delle sue principali fonti di cibo e il motivo principale per cui tengono lontane le zanzare.