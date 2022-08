Certe volte una giusta protezione non basta a difendersi totalmente dai raggi del sole e sulla pelle, specialmente in estate, possono apparire delle macchie. Questi inestetismi sono dovuti a un concentramento di melanina, il pigmento che dà colore alla pelle, più elevata in diversi punti rispetto al resto del corpo. Improbabilmente le macchie scure scompaiono da sole e, specialmente sul viso, possono risultare molto fastidiose da gestire. Parecchie donne tendono a rivestirle con il trucco: un sistema non sempre efficiente, in particolare quando il caldo è smisurato e il fondotinta non svolge a pieno il suo lavoro.

Le macchie cutanee non sono però originate solamente dall’esposizione al sole: svariati fattori, endogeni ed esogeni, collaborano difatti alla loro manifestazione. Una alimentazione non giusta e alterazioni ormonali possono gravare sul problema e certo è che, per chi ne pena tutto l’anno, i raggi UV in estate non fanno altro che aggravare la situazione. Il modo più buono per guarire le macchie è seguire un trattamento consigliato dal dermatologo.

Macchie solari in viso: i consigli dell’esperto per eliminarle

Sul mercato vi sono molti rimedi farmacologici o terapie specifiche come il laser. Ma per chi non vuole combattere i costi e il rischio di effetti collaterali di cure specifiche, soprattutto per le pelli più sensibili, la natura dona alcuni alleati preziosi e a portata di tutte le tasche. Oggi vedremo quali sono i migliori. Il primo prevede l’uso del succo di limone.

Poche gocce messe prima di andare a dormire sui punti critici diminuiscono le macchie scure. Al succo di limone si può mettere dell’acqua di rose. Un altro antico rimedio della nonna è tagliare un limone a metà e gettare su una delle due parti del sale per poi sfregare l’agrume in maniera diretta sulla pelle e infine risciacquare. Poi abbiamo gel puro, estratto dalle foglie dell’Aloe Vera. Questo è sempre valido in caso di sovrabbondante esposizione al sole. Oltre a ventilare la pelle, aiuta ad affievolire possibili inestetismi.

Applicato continuamente sui punti interessati, oppure usato per fare degli impacchi, con il tempo porta a una riduzione delle macchie. Ecco dunque come poter far scomparire le macchie solari dal vostro viso in maniera del tutto naturale. Se seguirete i nostri consigli risolverete questo problema molto presto.