I cambiamenti se non le “rivoluzioni” non sono propriamente bene accettate da ogni forma di cittadino, e quelli italiani a più riprese hanno dimostrato di necessitare di più tempo per adattarsi alle differenze. Una popolazione mediamente tradizionalista e legata a concetti che conosce deve per forza di cose scontrarsi con il contesto moderno, anche se questi sono comunque già conosciuti. Un esempio molto concreto e recente è “percepibile” dalla situazione legata attorno all’obbligo del POS, vale a dire il tradizionale terminale già molto diffuso presso i negozianti, che rappresenta uno strumento da poche settimane divenuto indispensabile per ogni tipo di professionista che offre in vendita beni o servizi.

Obbligo di terminale

E’ proprio l’obbligatorietà che prevede la necessità di munirsi di uno di questi terminali ad aver scoperchiato il vaso di Pandora, in quanto dallo scorso 30 giugno sono state formulate le due sanzioni che si applicano nel caso un professionista si rifiuti di effettuare una transazione monetaria elettronica, oppure se non è fisicamente munito di un POS funzionante.

Se per molti esercenti l’obbligatorietà del POS (in realtà attiva dal 2014 ma percepita solo di recente proprio con le due sanzioni, che corrispondono a 30 euro fissi oltre al 4% della transazione rifiutata) rappresenta una condizione eccessivamente ingiusta sopratutto per la necessità di munirsi di uno di questi terminali e far fronte alle commissioni del servizio).

Mancato collegamento POS, ecco cosa fare quando succede

Le multe quindi “scattano” nelle due principali condizioni elencate ma non in “automatico” bensì tramite segnalazione alle autorità, e un esercente che ha effettivamente problemi di mancato collegamento, quindi presentando le prove di una mancata funzionalità di questo tipo, la multa non viene concepita proprio perchè non vi è volontarietà.

Come per molte altre situazioni, è consigliabile armarsi di buon senso, decidendo all’occorrenza di effettuare un pagamento tramite contante se viene percepita una effettiva onsetà di fondo, sopratutto se questa eventualità non è così frequente.