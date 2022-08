Il miglior albero da frutto 2022 è il melo. Questo perché esiste in moltissime molteplicità, è semplice da seminare ed è molto fruttuoso. In tutto il mondo vi sono più di 7.000 varietà di mele. Però, meno di 200 di queste sono generalmente coltivate negli orti casalinghi.

Benché sia facile trovare una vasta gamma di mele nei negozi di alimentari, queste varietà acquistate in negozio non sono di solito valide alla coltivazione domestica perché non fioriscono in spazi ridotti o richiedono cure distinte. Le mele sono un frutto gustoso e nutriente che può essere appunto coltivato in giardino. Per raggiungere i migliori risultati, cerchiamo le varietà di mele consapevolmente indicate per la coltivazione casalinga.

Tali varietà sono più corte, generano un raccolto copioso e hanno un ottimo sapore. Con la molteplicità giusta, è possibile coltivare le mele in casa tutto l’anno. Poi, le mele possono essere mangiate crude, cotte o essiccate: grazie alla loro ecletticità incontreranno i favori di tutti i palati.

Miglior albero da frutto nel 2022? Ecco di quale si tratta: “incredibile”

Le varietà più buone per la coltivazione domestica sono Fuji, Honeycrisp, Red e Golden Delicious. Tutte queste varietà sono semplici da seminare in casa, generano una resa alta e hanno un ottimo sapore. Il tipo di mele Fuji sono perfette per la coltivazione casalinga perché fruttificano rapidamente, producono molto e sono poco predisposti agli attacchi di parassiti.

Le mele Honeycrisp sono il miglior albero da frutto per gli agricoltori casalinghi perché sono auto impollinanti, molto resistenti al gelo e generano un enorme raccolto di mele dolci. Le mele Red e Golden Delicious sono ideali perché maturano più tardi, nella stagione autunnale, e sono un buon impollinatore per altre molteplicità. Quando seminiamo un melo, bisogna assicurarsi che sia della grandezza giusta per il nostro spazio. Di solito, i meli hanno un’altezza compresa tra 1 e 8 metri.

Quando vi prendete cura del vostro melo, lo dovete fare in modo che riceva quanto basta di luce solare ogni giorno. La maggior parte dei meli richiede di 8 ore di luce solare al giorno. Per conservare il vostro albero in salute, annaffiamolo correttamente e iniziamo una volta al mese durante la stagione di crescita. Ecco dunque il miglior albero da frutto del 2022.