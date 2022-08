La specie umana ha gradualmente avuto un impatto sempre maggiore sull’habitato delle innumerevoli specie vegetali ed animali, e continua ad avere una forte incidenza, sopratutto in modo “negativo”. Se il mondo degli insetti appare spesso messo a repentaglio dall’incedere della specie umana, alcune varietà come le zanzare tendono ad infastidire anche gli animalisti più radicali, in quanto l’incedere di questi insetti è comunque percepito come troppo invasivo, in particolar modo nelle stagioni più calde. Anche le zanzare “sono utili” per la salvaguardia dell’ecosistema, ma la percezione e che al mondo ce ne siano troppe. Oltre alle innumerevoli tipologie di insetticidi, esistono anche soluzioni naturali che riescono ad avere un potere repellente per le zanzare, basta riempire un bicchiere con una sostanza particolare.

Nessuno lo sa, ma se riempi il bicchiere così, allontanerai le zanzare

Le zanzare, in particolare gli esemplari femmina, hanno bisogno del sangue dei mammiferi per nutrire la propria progenie, mentre i maschi si nutrono prevalentemente di nettare dei fiori. Ma le zanzare detestano alcuni odori in particolare, spesso corrispondenti ad aromi naturali che invece sono gradevoli per le altre specie, inclusa la nostra. Fin dall’antichità numerose soluzioni hanno permesso di venire a conoscenza di soluzioni per tenere lontani questi fastidiosi insetti.

Ti potrebbe interessare: Ecco il segreto per pulire la griglia del forno: veloce e geniale

Una in particolare è attuabile in modo semplice: basterà utilizzare un bicchiere di carta o plastica riempito opportunamente di aceto per metà, contenitore che andrà colmato con alcune fette di cipolla e bucce di limone.

Questa soluzione scaturirà un odore pungeente e fastidiossissimo per alcuni insetti, in particolare proprio le zanzare. Sarà sufficiente preparare questi strumenti e porli in corrispondenza delle zone di “passaggio” delle zanzare così da fungere da “deterrente” vero e proprio per questi fastidiosi insetti.

Un altro rimedio ancora piiù efficace e “raffinato”, ma che necessita di ingredienti specifici è costituito dal mix di olio di cocco e olio di neen, opportunamente mescolati assieme.