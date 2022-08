Ultimamente sono sempre più diffuse le monete virtuali. Il Il 21° secolo e infatti segnato dai vari cambiamenti che stanno avvenendo, soprattutto per quanto riguarda le criptovalute, sviluppate ormai da diversi anni. Come tutte le cose, ovviamente, c’è gli le apprezza e chi invece è contro.

I supporters di queste monete pensano che sia il denaro del futuro e una possibile fonte economica. Tra le monete più conosciute, oltre al Bitcoin, sicuramente dobbiamo citare Shiba Inu. Shiba Inu è una criptovaluta molto moderna, nata appena due anni fa. Ha avuto molti consensi e l’ha resa molto competitiva.

Quanto vale Shiba Inu oggi? Ecco la risposta. “Non ci crederai”

Shiba Inu, in soli due anni ha avuto un forte incremento, da un bassissimo valore è salita di tanto. La valuta ideata nell’agosto 2020 da un anonimo programmatore, chiamato Ryoshi, é simile adEthereum, quindi usa la valuta SHIB sia come “carburante” per le transazioni che come “libro mastro”.

Come ben sappiamo, il valore di questa criptovaluta ha subito un forte calo dalla fine del 2021. Questo però, c’è da dire che vale un po’ per tutte le criptovalute.

Possiamo però dire che Shiba Inu e i suoi investitori, non si arrendono e nelle ultime settimane sta anche incrementando di molto. Secondo molti, infatti, Shiba Inu, si rialzerà molto presto, dato che il suo valore si è alzato già di oltre il 20 % rispetto alla scorsa settimana e risulta oggi circa di 0,00001293 dollari statunitensi per token, che potrebbe portare ad un incremento entro la fine del mese di un altro 20-30 %.

Come abbiamo già detto, molti investitori sono fiduciosi e pensano che il periodo buio per questa cripto, sia finito. Ovvimanente, ci sono anche dei pareri discordi, infatti altri pensano che la vita di questa moneta virtuale, sia arrivata al capolinea e che non ci sia più niente da fare.