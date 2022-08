Questa razza di gatto è quasi introvabile: ecco di quale si tratta

Quando si parla di gatti rari, non si parla solo di fatti più costosi, ma di molto altro! Alcune razze sono molto ricercate per le loro particolarità. Creature preziose che raramente si possono incontrare se non vedere solo nei concorsi di bellezza felini. Ecco perché vengono definite le razze di gatti più rare. Vediamo quali sono i più rari!

Questa razza di gatto è davvero una rarità. Nasce dall’incrocio tra un Servalo, felino selvatico originario dell’Africa e un gatto domestico. Viene considerato il gatto più caro del mondo. Il prezzo di un esemplare può infatti spaziare dai 20 mila ai 115 mila euro. Al di là della sua bellezza, l’Ashera è anche un gatto ipoallergenico, ideale per coloro che sono allergici ai gatti. Un felino di taglia grande che può arrivare a pesare fino a 15 chili.

Una razza originaria degli Stati Uniti, lo Snowshoe discende dal Siamese, l’American Shorthair bicolore e il Sacro della Birmania. Il nome richiama la particolarità dei calzini bianchi che ha alle zampe. Solo negli anni 2000 è comparso in Europa.

Inizialmente era chiamato Khadzonzos, che significa scorza. Chiamato in questo modo per richiamare il motivo particolare dei disegni geometrici del manto che ricordano non solo la scorza dell’albero ma anche il marmo. Si tratta di una razza originaria del Kenya, riconosciuta nel 2003, dal Tica (The International Cat Association), con il nome di Sokoke. Ha un carattere selvatico, un gatto molto vivace che ama arrampicarsi e un ottimo nuotatore. Per quanto i gatti siano sempre ostili all’acqua, lui invece ne va pazzo!

Il Munchkin

Il Munchkin è diventato piuttosto popolare a causa della sua morfologia insolita, dalle zampe corte. Esistono due varietà di Munchkin, una a pelo corto, l’altra a pelo metà lungo. Sono ammessi tutti i colori con tutte le sfumature possibili. Il nome proviene dal film il Mago d’Oz, dove la giovane eroina Dorotea incontra un popolo di uomini di piccola taglia chiamato Munchkins.

Cymric

Lo Cymric è un gatto rarissimo. Probabilmente è considerato il gatto più raro. Non ci sarebbero di questi esemplari in Francia o in Italia. Questo piccolo felino è originario dell’isola britannica Man. La sua particolarità consiste nel fatto che non ha coda. Non si tratta di un errore o di un padrone crudele che gliel’ha amputata, è a causa di una mutazione genetica che questo gatto ne è privo e non ne sente molto la mancanza. Un altro aspetto interessante è il volume del mantello. Di media lunghezza, infatti, il pelo del Gatto Cymric si rivela particolarmente morbido e compatto e fa sembrare questo animale molto più grosso di quanto non lo sia realmente.