Questo antico trucco ti farà pulire il pavimento in marmo senza rovinarlo

È importante sapere come pulire il pavimento in marmo senza rovinarlo. Come tutti i materiali pregiati, anche il marmo richiede attenzioni particolari, altrimenti rischierai di sciuparlo. Al bando prodotti aggressivi, coma la candeggina, e ingredienti acidi, come l’aceto e il limone! Non dovrai nemmeno strofinare il bicarbonato di sodio, se non vorrai causare un danno. Meglio lasciare che il bicarbonato, sciolto nell’acqua, agisca gradualmente, senza passare con un panno.

Il trucco per pulire il pavimento in marmo senza rovinarlo

Se scoprirai un vecchio trucco per pulire il pavimento in marmo in modo naturale, potrai dire addio ai prodotti chimici. Per una pulizia accurata delle superfici di marmo ti basterà procurarti un sapone ecologico, liquido o a scaglie sarà uguale, e almeno tre panni in microfibra. Dovrai quindi riempire un secchio d’acqua tiepida e aggiungere un cucchiaio di sapone.

Ti potrebbe interessare: Ecco perché si usa mettere due palline di carta stagnola nel freezer

Servendoti di un panno asciutto e pulito, dai prima una passata per rimuovere la gran parte di polvere accumulata. Poi prendi un altro panno e immergilo nel secchio. Lava a fondo il pavimento in marmo. Infine, usando un terzo panno pulito, risciacqua e asciuga la superficie.

Lucidare il marmo con il rimedio della nonna

Ecco un metodo che adottavano le nostre nonne per lucidare i pavimenti di marmo senza la lucidatrice. Dopo aver lavato a fondo le superfici, usando un semplice panno di cotone inumidito, facevano asciugare. Infine, sfregavano con vigore il marmo adoperando un vecchio maglione di lana. Il risultato finale era sorprendente: pavimenti in marmo lucidati a specchio!

In alternativa, potevano utilizzare una pasta pulente a base di bicarbonato di sodio. Prepararla in casa è facilissimo. Basta unire 3 cucchiai di bicarbonato con l’acqua e mescolare bene, fino a ottenere una pasta omogenea. Questa miscela dovrà essere distribuita sul pavimento in marmo, formando uno strato sottile e lasciata agire, senza sfregare.

Passata una buona mezz’ora è possibile risciacquare e asciugare la superficie. Altrimenti, per spazi ridotti, sarà sufficiente sciogliere un cucchiaio di bicarbonato di sodio dentro un litro d’acqua. Mescola energicamente e poi versa la soluzione liquida in un flacone spray. Spruzza sui pavimenti di marmo e poi asciuga con un panno in microfibra pulito. Questo rimedio sarà ideale per le superfici piccole, come i top cucina.

Come pulire le macchie di vino sul marmo

Hai versato del vino o di caffè sul pavimento in marmo? Se non vorrai rovinarlo, ti converrà agire in fretta, senza aspettare che la superficie assorba la macchia. Aiutandoti con un panno in microfibra o con una semplice spugnetta pulisci la macchia. Poi, versa alcune gocce di sapone liquido ecologico nell’acqua tiepida e lava la superficie macchiata. Risciacqua, usando sempre acqua tiepida, e infine asciuga con un panno morbido e pulito.