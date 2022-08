Questo trucco rimuoverà tutte le incrostazioni del water: ecco come fare

Esiste un piccolo trucco, particolarmente efficace, per rimuovere tutte le incrostazioni del water senza sforzo. Il bagno è uno fra i locali domestici che è importante igienizzare con frequenza. Aloni gialli e macchie scure non sono solo terreno fertile per la comparsa di germi e batteri, ma trasmettono anche l’idea di poca pulizia. Se vuoi eliminare germi, batteri e macchie di calcare una volta per tutte dovrai conoscere i metodi giusti.

Ecco il trucco che rimuove tutte le incrostazioni del water

Le incrostazioni di calcare che si formano nel water non sono sempre facili da rimuovere. Talvolta anche i prodotti in commercio, che promettono risultati strabilianti, non mantengono la parola data. Nelle prossime righe ti sveleremo un trucco per eliminare ogni residuo di sporcizia da wc, anche quello più ostinato.

Tutto ciò di cui avrai bisogno sarà il classico spazzolone da bagno, del cloro, il bicarbonato di sodio, l’aceto bianco e due limoni. Quando ti sarai procurato tutti gli ingredienti, potrai procedere con una pulizia profonda dei sanitari. In primo luogo dovrai versare il cloro direttamente dentro il water. Lascia agire il liquido per un quarto d’ora buono.

Dopodiché prendi un recipiente abbastanza ampio e versa una tazza di aceto. Aggiungi una tazza di acqua e mezza tazza di bicarbonato di sodio. Mescola con cura e poi versa la miscela nel wc, mirando proprio alle incrostazioni più evidenti.

Fai agire la soluzione per un’ora circa. Poi prendi lo spazzolone da bagno e strofinalo con vigore, per rimuovere ogni macchia di calcare. Ti accorgerai che la sporcizia gradualmente se ne andrà. Infine, versa il succo di due limoni e tira lo sciacquone per ripulire bene.

Altri rimedi per pulire il wc in modo naturale