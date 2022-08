Se hai gioielli ossidati, questo trucco li farà tornare come nuovi: “pazzesco”

I gioielli ossidati possono tornare come nuovi utilizzando un trucco casalingo semplice ed efficace che possiamo provare tutti a fare. Il nostro gioiello preferito si è scolorito, è diventato verde o ha assunto una tonalità simile al rame? Probabilmente è perché si è ossidato. L’ossidazione è un processo naturale che si verifica nel tempo e che espone i metalli all’aria aperta.

Quando si tratta di metalli e gioielli, questo non è necessariamente un male. Anzi, l’ossidazione può essere molto bella e aggiungere carattere ai pezzi. Il problema sorge quando non ci piace più l’aspetto del nostro accessorio. Tutti i gioielli si ossidano con il tempo e devono essere puliti per rimuovere l’appannamento.

La pulizia dei gioielli è semplice come quella dei piatti con acqua tiepida e un sapone per piatti delicato. Quando si puliscono i gioielli, evitare l’uso di detergenti per la casa e di prodotti chimici aggressivi, poiché potrebbero danneggiarli. Quando puliamo i gioielli, assicuriamoci di evitare gli sbalzi di temperatura, perché potrebbero farli appannare più rapidamente. Il modo migliore per evitare sbalzi di temperatura è riporre i gioielli in un sacchetto o in una scatola a chiusura ermetica quando non li si indossa.

Il trucco per far tornare nuovi i gioielli ossidati

Quando si tratta di rimuovere l’appannamento dai gioielli, un sapone per piatti delicato è una delle soluzioni più efficaci e utili. I gioielli ossidati perdono la loro brillantezza e diventano opachi. La soluzione è aggiungere del sapone all’acqua per poi passarlo sui gioielli: il sapone aiuta a rompere l’appannamento e a riportare i gioielli al loro stato originale.

Sebbene il sapone per piatti sia una soluzione collaudata per pulire e far brillare i gioielli, è importante notare che alcuni gioielli non devono essere bagnati e devono essere tenuti puliti con un panno morbido. Inoltre, è importante verificare che i gioielli non siano placcati o che le gemme siano vere. Alcuni pezzi non sono fatti per essere bagnati. Se non si è sicuri, è sufficiente pulire i gioielli con un panno morbido.

Altre soluzioni efficaci

Se abbiamo provato tutti i metodi convenzionali per rimuovere l’appannamento dai gioielli ma non funzionano, allora dovremmo provare il bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio è un detergente meraviglioso che può ridare vita anche ai pezzi più appannati. Basta mescolare in parti uguali bicarbonato di sodio e acqua per ottenere una soluzione detergente che rimuoverà facilmente l’appannamento dai gioielli.

Successivamente servirà tamponare la soluzione sui gioielli e risciacquare con acqua tiepida. Il bicarbonato di sodio è una soluzione detergente multiuso incredibilmente versatile e rispettosa dell’ambiente. Prestiamo attenzione alle gemme e verifichiamo se possono essere pulite con il bicarbonato di sodio.

Anche il succo di limone è una soluzione che ridà vita ai gioielli ossidati. Prendiamo un limone e spremiamo il succo. Aggiungiamo un cucchiaino di sale al succo di limone e mettiamo i gioielli ossidati nella miscela. Lasciamo riposare per circa 20 minuti e poi sciacquiamo i gioielli con acqua calda. Il sale e il succo di limone creano una reazione chimica che elimina l’ossidazione.