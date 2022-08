Il bucato duro e ruvido non é affatto giusto per la pelle e spesso producono più danni che benefici. Nel tempo, svariati elementi come gli oli, il sudiciume e alcune sostanze chimiche che troviamo nei detergenti operano come un deterrente per la delicatezza dei tessuti, trasformandoli in stracci ruvidi.

Tutto inizia dal lavaggio, che va attuato con acqua calda, o meglio ancora rovente. Il motivo è che: il detersivo si diluisce totalmente nell’acqua calda e le fibre imprigionano così meno resti di sapone. L’acqua bollente, ulteriormente, coopera nella dissoluzione delle tracce di olio rimaste sugli asciugamani da prodotti per l’igiene e da residui di make up.

Ma occhio, il lavaggio in acqua tanto calda implica anche degli svantaggi: i colori brillanti tendono a sbiadirsi, quindi è raccomandabile scegliere per l’acqua bollente solo di tanto in tanto.

Bucato ruvido dopo il lavaggio? Usa questo ingrediente per renderlo morbido

L’ammorbidente resta uno dei metodi più impiegati per conservare morbidi i capi: mescola 250 ml di detersivo bio con la medesima misura di acqua bollente e verificate di immergere interamente gli asciugami in siffatta soluzione. Poi lasciateli in immersione per circa un’ora, allo scopo che il prodotto abbia il tempo di spingersi in tutte le fibre del tessuto.

È l’aceto, però, la reale arma segreta per ammollire il bucato. Se il lavaggio dei teli viene realizzato in lavatrice, è preferibile programmare un successivo ciclo di risciacquo usando120 ml di aceto bianco al posto del detersivo nel periodo delprimo ciclo. Tale ingrediente, del tutto naturale, toglie i residui di olio e detersivo che induriscono i tessuti. Nel secondo ciclo di risciacquo usa un detersivo leggero per eliminare l’odore dell’aceto.

Anche il bicarbonato è una ottima soluzione alla ricerca di delicatezza. Mescolate 100 g nel detersivo che normalmente usate per il bucato. Vedrete come saranno scomparse magicamente tutte le tracce di sozzura o sostanze chimiche rimaste dai prodotti sugli asciugamani. Il bicarbonato serve anche a togliere l’odore di muffa, originato dall’umidità rimanente.Infine, il metodo di asciugatura agisce parecchio sulla morbidezza dei tessuti della biancheria da bagno: l’ideale è lasciarli adasciugare all’aria aperta quando l’aria è contraddistinta da una leggera brezza. Ecco dunque come ammorbidire i vostri capi induriti nel tempo.