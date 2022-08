I gelsi sono buonissimi e apportano tantissimi benefici. Ma fanno bene o male al colesterolo? meglio preferire le ciliegie? Scopriamolo!

I gelsi fanno bene o male al colesterolo?

Secondo alcuni studi, questo frutto, aiuta a ridurre i livelli di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue, grazie alla presenza di fibre ma anche per l’abbondanza di fitosteroli. I gelsi aumentano gli effetti collaterali dei farmaci per ridurre il colesterolo.

All’interno di questi frutti sono contenuti i fitosteroli, molecole di origine vegetale che diminuiscono l’assorbimento di colesterolo a livello intestinale contribuendo a ridurre di circa il 15% la quantità di grasso nel sangue.

Per quanto riguarda il profilo lipidico, l’acido grasso predominante è l’acido linoleico, la cui assunzione attraverso il cibo è fondamentale sia perché il nostro organismo non è in grado di sintetizzarlo ma anche perché garantisce la riduzione della concentrazione sierica ed epatica dei trigliceridi e del colesterolo cattivo.

I gelsi, quindi sono validi alleati per uno stile di vita sano. Riescono anche ad avere un effetto lassativo e detox per l’organismo. Mangiati prima di andare a dormire aiutano a contrastare l’insonnia. Si possono provare anche nell’insalata dove portano un tocco di originalità perfetto. Con le foglie, infine, si possono realizzare infusi dalle proprietà diuretiche ed ipoglicemizzanti.

Le ciliegie risultano essere un po’ più dolci, ma comunque non fanno male alla salute e nemmeno al colesterolo.

Come mangiare il gelso e la ciliegia

I gelsi sono l’ideale per uno spuntino salutare o per la colazione. Meglio mangiarli crudi;

In realtà sono buoni anche nei risotti o da unirli ad un insalata. Se vogliamo qualcosa di più goloso si possono anche utilizzare nella preparazione di sciroppi, ghiaccioli, granite, confetture, torte e anche con le foglie si possono fare tanti infusi rilassanti.

Stessa cosa vale per le ciliegie, sono ottime gustate come spuntino con frutta secca o yogurt. Riescono a saziare e sono ottime anche per la diuresi. Le confetture fatte in casa sono sicuramente migliori di quelle che trovi al supermercato! inoltre puoi fare una bella crostata o torta.