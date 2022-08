Ecco cosa si può fare con i tappi di sughero in casa: incredibile e geniale

Con i tappi di sughero si possono trovare tante idee creative e fantasiose per abbellire in maniera economica la nostra abitazione. Quando si finisce di bere il vino, i tappi di sughero che sigillano la bottiglia vengono spesso gettati via. Ma non sono solo pezzi di sughero inutili: possono essere utilizzati in tutti i tipi di progetti artigianali e di bricolage. Ecco alcune idee per riutilizzare i vecchi tappi di sughero e dar loro una nuova vita.

Progetti di artigianato con i tappi di sughero

Esistono progetti artigianali di ogni tipo in cui è possibile utilizzare i tappi di sughero come elemento decorativo. Che si tratti di un progetto di arredamento, di un regalo o di un gioiello, possono essere utilizzati in molti modi. Uno di questi è creare una lavagna di sughero. Tutto ciò che dobbiamo fare è incollare i tappi di sughero per creare la dimensione e la forma che preferite, quindi utilizzare la colla a caldo per attaccare il retro della lavagna di sughero a un pezzo di legno. Possiamo usare la lavagna per esporre foto o appunti, o anche per decorare una parete della vostra casa. Le lavagne di sughero non sono l’unico modo per utilizzarle come decorazione. Si possono anche rivestire il fondo di una libreria o di un tavolino da caffè per dargli un aspetto unico.

I fermalibri sono un ottimo modo per utilizzare molti vecchi tappi di sughero e fanno un figurone in una libreria. Tutto ciò che serve sono dei blocchi di legno e una serie di tappi di vino. Dipingiamo i blocchi di legno o lasciamoli così come sono, a scelta. Poi, si posizionano i tappi di sughero tra i blocchi, rivolti verso l’esterno o verso l’interno, a seconda del disegno che si desidera realizzare. Per questo progetto si possono usare tutti i tappi di sughero che si desidera e si possono personalizzare a piacimento. Tuttavia, è importante assicurarsi che i tappi siano puliti prima di utilizzarli.

Idee creative per i bambini

Con i bambini può essere divertente piantare un fiore in un vecchio tappo di vino. Basterà tagliare il tappo a metà e rimuovete il centro con un coltellino. Mettiamo il terriccio nel tappo e posizioniamo il seme nel terriccio. Una volta fatto questo, dovremmo innaffiare regolarmente il tappo. In poche settimane, il fiore inizierà a crescere. È un ottimo modo per aiutare i bambini a imparare il giardinaggio e a ridurre i rifiuti.

Ma possiamo anche realizzare un divertente gioco da viaggio. Per farlo, serviranno diversi tappi di sughero e pennarelli. Possiamo anche usare forbici e colla se vogliamo realizzare una versione più sofisticata del gioco. Iniziamo segnando ogni tappo con un simbolo, un numero o una parola. Una volta contrassegnati i tappi, si può giocare a un gioco basato sul viaggio, in cui i giocatori devono identificare i simboli sui tappi, stile “memory” per intenderci. Questo è un ottimo modo per passare il tempo durante un viaggio in macchina e per tenere occupati i bambini durante il viaggio.