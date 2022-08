Ecco la classifica delle città italiane più visitate dell’estate 2022

L’Italia è un paese meraviglioso, preso sempre di mira dai turisti durante tutto l’anno, che sia in estate o in inverno. Ma per quest’estate ci sono delle città che hanno raggiunto il boom di turisti, non soltanto per i posti mozzafiato, ma anche per le bandiere blu che sono disseminate in tutto il paese. Ecco qui le città più visitate nell’estate del 2022.

Napoli, Campania

Il capoluogo campano ha raggiunto il boom di turisti durante l’estate. Non soltanto la città stessa ma anche le isole limitrofe come Capri, Procida e Ischia. Napoli ha un fascino segreto, tutto da scoprire, che si rispecchia molto nel carattere allegro e colorito dei suoi abitanti. Il Golfo, il Vesuvio, le splendide rovine di Ercolano e Pompei, la musica, ma soprattutto… la pizza, la rendono assolutamente unica. Un’estate mozzafiato fra il mare splendido e le vie del centro storico della città.

Ostuni, Puglia

Ostuni, la “Città Bianca” dell’alto Salento è una delle perle preziose che questa Terra ci regala, sempre più amata dai turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Questo piccolo borgo medievale in provincia di Brindisi, è uno dei borghi più belli e caratteristici della Puglia. Bianca e pittoresca è un groviglio di stradine acciottolate, ripide scalinate, porticine graziose, corti, botteghe, ristoranti e locali. Situata su tre colli offre una visuale panoramica sui campi verdi della Valle d’Itria da cui è circondata, uno spettacolo per gli occhi a cui è impossibile rinunciare.

Tropea, Calabria

Il borgo di mare di Tropea per quest’anno, oltre a ricevere la meritata bandiera blu per le sue acque cristalline e pulite, ha anche avuto il boom di turisti. Una delle mete più scelte durante tutta l’estate. Favoriti i tour in barca per tutta la costa degli Dei, che si è rivelata una delle mete più gettonate con delle esperienze suggestive. La morfologia di Tropea è molto curiosa poiché è costruita su un’enorme roccia, un terrazzo naturale, che si affaccia direttamente sul mare. La cittadina, di conseguenza, è divisa in due parti: quella superiore, dove sorge il centro storico di Tropea e vive la maggior parte della popolazione, e la parte bassa, chiamata Marina, dove si trovano le incantevoli spiagge ed il porto.

Alberobello, Puglia

Anche Alberobello si è confermata fra le mete più scelte durante l’estate 2022. Un paesino fiabesco costituito da tanti trulli bianchi e stradine tortuose ricche di negozietti, con punti panoramici che aprono su scenari mozzafiato. Basta passeggiare e resterai ammaliato ad ogni tuo passo della particolarità di questa cittadina. Candidi trulli, piccoli negozietti, stradine strette e tortuose tra le quali le donne lavorano merletti o preparano orecchiette e pasta fresca nella propria casa, a porte aperte. Un posto del tutto suggestivo e singolare.