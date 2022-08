La pressione alta è una condizione contraddistinta dall’elevata pressione del sangue nelle arterie, che è specificata dalla misura di sangue che viene pompata dal cuore e dalla resistenza delle arterie al flusso del sangue.

Interessa circa il 30% della popolazione adulta di entrambi i sessi e, nelle donne, è più comune dopo la menopausa. Per calare la pressione sanguigna sono tanti le accortezze che possiamo attuare: non fumare, fare un’attività fisica regolare, e tenere un peso corporeo adeguato, prediligendo per un’alimentazione sana e corretta.

Ecco la lista dei cibi che abbassano la pressione: parla l’esperto.

Una giusta alimentazione prevede di: evitare cibi fritti. Mangiare molta verdura, frutta e latticini a minor contenuto di grassi. Prediligere gli alimenti pienidi potassio, magnesio e calcio. Aggiungere misure moderate di cereali integrali, pesce, pollame e noci nella dieta.

Limitare gli alimenti ad elevato contenuto di grassi saturi, come carni grasse, latticini interi e oli tropicali come cocco, palmisti e oli di palma. É da limitare anche l’assunzione di sale fino a 2.300 milligrammi al giorno ed infine limitare le bevande e i dolci zuccherati. Vediamo ora i migliori alimenti che fanno abbassare la pressione. Iniziamo con le noci. Queste hanno un ruolo molto importante nella coordinazione della pressione sanguigna diastolica, che frena la progressione verso l’inadeguatezza cardiaca.

Poi, inserire noci in una dieta a minore contenuto di grassi saturi può anche soccorrere nell’abbassare la pressione sanguigna centrale. Molto forte contro la pressione alta è l’anguria. Piena di potassio, l-citrullina e licopene, l’anguria è un buonissimo cibo che consente di custodire la salute del cuore. In effetti, il consumo di anguria è stato specificamente legato a una riduzione della pressione sanguigna sia sistolica, sia diastolica.

Infine, i pesci grassi come il salmone e la trota, ma anche il pesce azzurro tipico del mar Mediterraneo, come il pesce spada, le sardine, le acciughe, il merluzzo, lo sgombro, l’aringa, sono un’ottima fonte di acidi grassi omega-3, che possono svolgere anch’essi un ruolo importante nel ridurne.

Inserire a settimana almeno due pasti a base di pesce è importantissimo per tenerla sotto controllo, e diminuire il rischio di esiti cardiaci negativi. Ecco dunque i migliori cibi da consumare se si soffre di pressione alta. Se seguirete le nostre linee guide riuscirete a farla calare.