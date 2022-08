Un atteggiamento disinvolto, come abbiamo già affrontato in maniera “generica”, indica un modo di fare molto naturale, genuino, che porta a prendere decisioni e comportarsi in modo estremamente “sciolto”, senza eccessive ripercussiooni e preoccupazioni. Se per alcuni costituisce una forma di “incoscienza”, per altri è un grande pregio, in quanto evidenzia una naturale sicurezza nei propri mezzi che non viene scalfita in modo particolare da decisioni sbagliate. Questo perchè siamo portati a concepire un disinvolto come una persona che non ha paura di sbagliare, anche se non è per forza così. Ecco le donne più naturali e disinvolte dello zodiaco.

Ecco le donne più disinvolte secondo lo zodiaco. Le conosci?

Toro

Toro è una donna in realtà non così sicura delle proprie azioni, ma questo costituisce un importante pregio, in quanto raramente trova forme di conclusioni, è sempre in dubbio e raramente ha certezze, quindi per apparire naturale spesso comprende che è meglio agire in modo naturale, anche a discapito di eventuali errori.

Leone

Incosciente? Forse un po’, ma la Leone affronta la vita come i problemi di petto, senza preoccuparsi. Ed è proprio questa forma di atteggiamento, considerato immaturo e poco raffinato a darle ragione, perchè è anche molto intuitiva, e spesso ottiene risultati analoghi o migliori rispetto a persone che magari hanno speso mesi a sviluppare un progetto.

Bilancia

Difficile vedere una Bilancia in difficoltà emotiva, davanti ad un dilemma, questo perchè riesce a non farsi sorprendere quasi da niente. Le decisioni di Bilancia non sono sempre così sagge ma danno l’idea di esserlo proprio a causa di una disinvoltura diffusa.