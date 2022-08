Ecco quanto pesce puoi mangiare se vuoi perdere peso: parla l’esperto

Il pesce è uno degli alimenti più consigliati se vuoi perdere peso. Ma quanto pesce si può mangiare? Ecco la risposta.

Il pesce è uno degli alimenti maggiormente presenti nei regimi dimagranti. Questo alimento è un ottimo alleato per chi ha necessità di perdere peso. Perchè ci sono sia quelli ipocalorici come la sogliola, la cernia e poi quelli grassi come salmone, tonno e sgombro che sono ricchi di omega 3. Questa sostanza garantisce l’abbassamento della glicemia e dei trigliceridi.

Ecco quanto pesce mangiare se vuoi perdere peso

Tutti i nutrizionisti consigliano di mangiare pesce in un alimentazione sana o ipocalorica, per tantissimi motivi. In media si possono mangiare dai 100 ai 150 gr di pesce per almeno 3-4 volte a settimana. Ovviamente dipende dai regimi, di solito è alternato da pollo e tacchino.

Il pesce ha un grande potere saziante; contiene aminoacidi essenziali che favoriscono la produzione dei neurotrasmettitori del benessere. Apporta triptofano, precursore dell’ormone serotonina che regola il tono dell’umore e contrasta lo stress. Poi contiene grassi polinsaturi e vitamine del complesso Bm che aumenta la produzione di tutta una serie di neurotrasmettitori che hanno effetti positivi sul benessere emotivo. Un ottimo alleato per la salute.

Inoltre è un ottima proteina e contiene i grassi e alcuni sali minerali di cui è fonte il pesce sono indispensabili per il funzionamento del metabolismo. Lo iodio e il selenio, in particolare, aiutano la tiroide a lavorare al meglio e a produrre ormoni T3 e T4 coinvolti nei processi metabolici.

Come mangiarlo a dieta

Il pesce a dieta va bollito o cotto al forno, meglio evitare tempi di cottura troppo lunghi e temperature elevate (nel forno). Si può condire con limone, un cucchiaino d’olio a crudo, spezie e prezzemolo o basilico.

Non va evitato ma meglio mangiarlo di meno, quello affummicato. Optare per questa scelta solo una volta a settimana e prenderlo sempre al naturale. Parliamo di salmone, sgombro e tonno. Inoltre per un pasto completo meglio associare verdura fresca e un carboidrato normale o integrale. Assolutamente vietato il troppo condimento e la frittura, tranne per qualche volta.