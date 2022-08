Gli italiani hanno scelto queste mete per l’estate 2022: ecco quali

L’Italia si è confermata anche per quest’anno una delle mete più gettonate durante l’estate. Centinaia di turisti si sono recati in diverse città per poter ammirare non soltanto la grande bellezza di certi posti, ma anche per godere di un buon mare segnato, certe volte, dalla presenza delle bandiere blu. Ecco quali sono state le mete prescelte per quest’estate.

Cinque Terre, Liguria

Le Cinque Terre molto probabilmente sono una delle zone della Liguria più visitate e conosciute. Si tratta di cinque borghi dal fascino pittoresco, situati lungo la Riviera di levante, tra Genova e La Spezia. Monterosso al Mare, Corniglia, Vernazza, Manarola e Rio Maggiore sono un angolino romantico con casette abbarbicate sulla roccia e colori variopinti. Tutta la costa delle Cinque Terre è comodamente visitabile anche con un tour in barca.

Positano e Costiera Amalfitana, Campania

Nella provincia di Salerno, Positano è una destinazione ideale per trascorrere le vacanze estive nel Sud Italia, rappresentando il perfetto connubio tra mare da sogno, fascino tipico dei borghi e presenza di verde.

Se avete intenzione di soggiornare nei pressi della cittadina, vi consigliamo infatti di non limitarvi al relax in spiaggia ma di girovagare per le casette e il centro storico, facendo un salto alla Chiesa di Santa Maria Assunta, alle Torri di guardia e all’interessantissimo Museo del Mare. Tuttavia, sarebbe un vero peccato trovarsi a Positano e non andare ad esplorare per bene tutte le meraviglie della Costiera Amalfitana. Per fare ciò potrete soggiornare comodamente a Napoli e spostarvi con dei aliscafi organizzati.

Salento, Puglia

Un’altra meta del Sud Italia molto ambita durante il periodo estivo è sicuramente la meravigliosa zona del Salento, in Puglia. Poiché in questo caso è ancora più difficile fare una scelta riguardo alle località da vedere, data la vastità di punti d’interesse, l’idea migliore probabilmente sarebbe quella di noleggiare un’auto ed effettuare un bell’on the road lungo tutta la regione, facendo soste a Lecce, Taranto, Brindisi, Ostuni, Alberobello, Gallipoli, Otranto, solo per nominarne alcune.

San Vito lo Capo e la Riserva dello Zingaro, Sicilia

La rinomata San Vito Lo Capo si trova sulla costa occidentale dell’isola, precisamente nell’estremità nord-occidentale. Popolata fin da tempi antichi, la zona di San Vito Lo Capo è caratterizzata da una grande bellezza naturalistica, cosa che la rende la meta ideale per una vacanza estiva all’insegna del relax e delle escursioni nella natura. Tra le aree naturali che più vale la pena visitare, la Spiaggia del Bue Marino, la Grotta dei Cavalli e la Grotta dell’Uzzo, per non parlare di tutte le calette e i sentieri situati all’interno della vicinissima riserva dello Zingaro,