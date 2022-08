La nostra natura ci porta a non volere avere quasi mai torto, nell’accezione più generica del termine “non avere ragione” tende a sviluppare una sensazione sgradevole, di imbarazzo, sopratutto quando si tratta di argomenti che minano alla nostra credibilità. Esistono vari modi per ridurre al minimo la possibilità di dare l’idea di non avere (quasi) ma torto, il primo è essere sempre molto “cauti” e abili nel non palesare un comportamento che può portare a non farci avere ragione. Un altro modo è semplicemente “negare” l’idea stessa, ma alcuni segni riescono in maniera quasi incredibile ad essere quasi sempre nella ragione Quali sono questi segni che sono famosi proprio perchè non sbagliano mai!

I segni zodiacali che non “sbagliano mai”! Li conosci?

Toro

Non è uno “sbruffone” anche perchè non ne ha bisogno: Toro rappresenta un segno poco impulsivo e molto “ragionativo”, che pondera molto sulle proprie scelte. Anche quando è obbligato a farle, difficilmente si sbilancia in maniera netta e specifica ma prende in considerazione l’idea di poter sbagliare.

Capricorno

E’ abbastanza saccente ma dalla sua ha sicuramente il pregio della poca fallibilità. Questo perchè è un meticoloso incredibile, riesce a calcolare ogni dinamica, anche quella maggiormente pessimistica. E’ difficile prenderlo in “contropiede” in sostanza.

Vergine

E’ un mix tra il saccente ed il segno che effettivamente sbaglia poco. Questo perchè risulta essere molto cauto, mai impulsivo ne istintivo e che lascia sempre aperta la possibilità ad errori. Quindi anche quando sbaglia, non da l’impressione di essere fallace, anzi.