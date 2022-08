L’INPS per agevolare i cittadini, ha messo a disposizione, il servizio ISEE precompilato online, così da permettere a tutti di inviare telematicamente e in autonomia la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e di ottenere così l’attestazione ISEE.

Questo servizio è stato inserito da gennaio 2020, così da agevolare la domanda per l’ISEE. Quest’ultimo è un indicatore che permette di stimare la condizione economica delle famiglie italiane. L’ISEE tiene conto del reddito, del patrimonio mobiliare e immobiliare. Ma anche delle caratteristiche del nucleo familiare ad esempio il numero dei componenti.

La dichiarazione ISEE nella modalità precompilata porta diversi vantaggi. Come abbiamo già detto, il servizio online è molto comodo infatti semplifica l’invio di tutti i documenti necessari e non fa perdere tempo perché non si devono fare file o recarsi fisicamente al CAF o all’INPS.

ISEE precompilato online: ecco come fare. “E’ semplicissimo”

Per compilare la domanda, basterà andare sul sito dell’INPS ed entrare nella propria area privata. Bisogna poi seguire la procedura per richiedere l’attestazione ISEE attraverso la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Questo documento comprende tutte le informazioni dei componenti della famiglia. Alcuni dati però devono comunque essere inseriti nella domanda dal richiedente.

Per richiedere la dichiarazione ISEE bisogna come già detto, andare sul sito web dell’INPS e selezionare ‘acquisizione‘. Accedere poi con le proprie credenziali attraverso lo SPID, CIE o CNS.

Innanzitutto il richiedente deve fare un auto-dichiarazione, in cui deve inserire i dati relativi alla casa di abitazione, le automobili, i motocicli, le barche. Deve aggiungere anche eventuali componenti disabili o non autosufficienti. I dati sul reddito e anche il mutuo.

Questi dati devono essere trasmessi all’INPS, che poi li trasmette all’Agenzia delle Entrate per fare i dovuti controlli. Dopodiché, se è tutto regolare restituisce i dati all’INPS per precompilare la DSU.

Successivamente il richiedente deve ri-accedente alla sua area personale e accettare i dati proposti.