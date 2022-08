Nessuno lo sa, ma questi insetti mangiano le zanzare: ecco quali

Le zanzare sono alcuni fra gli insetti più fastidiosi durante l’estate. Ci “tengono compagnia” durante le serate all’aperto o semplicemente anche dentro casa, soprattutto se abitiamo in campagna. Ma ci sono degli animali che ci aiutano a combattere l’arrivo delle zanzare, scopriamo quali sono!

Perfettamente bilanciato

La guerra alle zanzare si fa soprattutto con la prevenzione e utilizzando rimedi naturali per tenere sotto controllo la diffusione di questi insetti. Numerosi metodi si basano sull’impiego di animali che sono predatori naturali delle zanzare. Infatti, come sappiamo, infatti, l’ecosistema è perfettamente bilanciato e come le zanzare si nutrono, anche, del nostro sangue, così altri animali si cibano a loro volta di questi insetti. Ma scopriamo quali sono questi animali.

I pipistrelli

Lo abbiamo detto subito, sono i più famosi mangiatori di zanzare. Alcuni studi sostengono che un solo esemplare possa sia in grado di mangiare centinaia di zanzare ogni notte. La loro attenzione è ovviamente rivolta alle zanzare adulte, quindi a voi non resta che occuparvi dei ristagni dove le zanzare potrebbero deporre le uova. Per incentivare la presenza di pipistrelli nella vostra zona, potreste installare delle “bat box“, ossia delle casette pensate apposta per ospitarli durante la bella stagione.

Rettili e anfibi

Anche alcuni rettili includono le zanzare nel loro menu. Ad esempio il geco mangia zanzare dalla mattina alla sera, ben mimetizzato lungo i muri delle nostre abitazioni. La lucertola le include nella sua dieta al pari di altri piccoli insetti, e insieme ad alcuni anfibi poco conosciuti, come ad esempio i tritoni, sono animali determinanti nel controllo della popolazione di zanzare in ambienti naturali. Un breve capitolo a parte lo meritano rane e girini. Le prime si nutrono di zanzare solo occasionalmente, mentre i secondi, anche se non mangiano le larve di zanzara, in alcuni casi si cibano degli stessi nutrienti acquatici e competono quindi con le larve di zanzara per lo sviluppo.

I ragni

Tra gli animali che mangiano le zanzare ci sono anche moltissimi insetti. I primi che ci vengono in mente sono ovviamente i ragni. Con le loro tele abilmente tessute possono intrappolare moltissimi insetti, tra cui anche le zanzare. In questo video vediamo proprio un piccolo ragno che, sebbene sia uscito dal suo uovo solo da poco tempo, è già pronto per mangiare zanzare e crescere.

Le libellule

Avete mai pensato a chi divora le larve di zanzara? Le Libellule, ad esempio! Spesso le vediamo muoversi velocemente per poi fermarsi di colpo a mezz’aria sopra il corso dei fiumi o in generale sugli specchi d’acqua. Le libellule non vanno molto per il sottile, passano gran parte del loro tempo a cercare prede e non si fanno problemi sul tipo di zanzare di cui cibarsi: larve o adulti, purché si mangi.