Oroscopo Paolo Fox domani, 22 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 22 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 22 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna non sarà più in opposizione e ti ritroverai più verve, più vitalità. Con un cielo così importante, sarà importante agire, sfruttare questo momento proficuo. Dovresti metterti in gioco, se sei single da tempo. Sarà utile anche approfittare di queste giornate per chiarire, confrontarti con il partner, dire quello che pensi.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani la Luna sarà in aspetto opposto: ti converrà usare la massima cautela in amore e in famiglia. Sul fronte lavorativo adesso avresti bisogno di qualche piccola garanzia in più. Chi ha chiuso una storia da poco è probabile che non avrà voglia di rimettersi in gioco, Le coppie di vecchia data dovrebbero cercare di condividere più cose insieme, un progetto, un viaggio.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sentirai la necessità di liberarti di qualche peso, non ti mancherà la voglia di metterti in gioco in amore. Forse qualcuno ha già incontrato una persona interessante. Chi è rientrato al lavoro sarà un po’ nervoso, perché in questo periodo c’è una gran voglia di vivere più liberamente e con più leggerezza. L’ideale sarebbe avere al tuo fianco una persona piacevole, positiva. Favorite le nuove amicizie.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potrai contare su una magnifica Luna che ti aiuterà a ritrovare più serenità. Se nel weekend hai avuto qualche basso, da domani recupererai il buonumore. Negli ultimi tempi in famiglia ci sono state alcune difficoltà non dipese da te. Forse hai dovuto aiutare qualcuno, quando tu avresti avuto bisogno di un aiuto. Va bene aiutare gli altri, ma cerca di dare dei limiti, altrimenti starai male tu.