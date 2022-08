Il mondo femminile è, ancora oggi, un mistero per tantissimi uomini ma anche per le stesse donne, a causa di una incredibile differenziazione caratteriale ed “umorale” delle donne, che al netto degli stereotipi, spesso sono effettivamente dotate di una “marcia in più”, ma di contro questo le porta anche ad essere realmente difficili da comprendere. Eppure, secondo lo zodiaco, alcune personalità riescono ad essere ancora più difficili da capire della media, come riassumono i profili zodiacali che andremo ad esaminare di seguito. Quali sono le donne più difficili da capire?

Queste sono le donne più difficili da capire secondo lo zodiaco. Le conosci?

Gemelli

E’ impossibile prevedere l’azione della donna Gemelli, anche se la si conosce bene. Sicuramente quello che la rende più sensibile, imprevedibile e volubile è la volontà di controllarla, quindi riesce ad essere un po’ meno enigmatica quando lasciata agire. Ma Gemelli costituisce l’incoerenza impersonificata in tutti i casi.

Cancro

Cancro non ama pianificare le proprie azioni, in quanto queste donne sono molto sentimentali, umorali e a loro modo hanno una forma dai coerenza, e filo logico che seguono. Però spesso sono eccessivamente scollate dalla realtà, quindi “star dietro” ad una Gemelli sempre e comunque può essere sicuramente appagante ma anche molto frustrante.

Acquario

Raramente Acquario manifesta una personalità calma, ragionativa e tranquilla, molto più spesso evidenzia proprio un comportamento opposto, essendo molto creativa ed energetica. Sembra apparentemente incontrollabile ma anche lei segue una sorta di “logica” che manifesta una certa confusione per la maggior parte delle persone che conosce.