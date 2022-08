Quando immaginiamo una pianta, in molti casi viene in mente quasi subito un albero, sopratutto uno che produce frutti, i “principali prodotti” che anche idealmente consistono in oggetti commestibili, che fin dagli albori della vita sulla terra hanno costituito un’importante fonte di sostentamento. Nel corso dei millenni gli esseri umani hanno imparato non solo a goderne ma anche di coltivare questi alberi, così da “domesticare” queste forme di vita. Ed anche oggi quasi tutti i frutti proviene proprio da coltivazioni controllate di alberi da frutto. Ma alcune varietà possono essere anche piantare tranquillamente nel proprio giardino, ecco le 3 varietà che consigliamo.

Questi 3 sono i migliori alberi da frutto da piantare: ecco come fare

Susino

L’albero del Susino, chiamato anche Prugna produce proprio i caratteristici frutti che sono così apprezzati anche per il loro potere estremamente utile in fase “digestiva”, ma che sono anche molto apprezzati nell’ambito gastronomico. La pianta del susino è relativamente facile da coltivare, privilegia un terreno umido e fruttifica molto facilmente, anche fino a 4-5 volte all’anno, generalmente da giugno a fine settembre.

Gelsi

Ne abbiamo già trattato in separata sede, i Gelsi costituiscono una variante di alberi da frutto tra le più sottovalutate in assoluto, in quanto questa pianta è molto resistente, adattiva e produce frutti simili alle more, un tempo molto diffusi. Il gelso è anche un eccellente albero anti inquinamento e i frutti che produce sono estreamente nutrienti, dalla consistenza gradevole e dal sapore agrodolce. Un tempo i gelsi erano fondamentali anche per la produzione della seta, in quanto i bachi si nutrono proprio delle foglie di questa pianta.

Ciliegio

Non per i profani della coltivazione, il ciliegio è uno dei frutti più amati ma anche tra i più difficili da coltivare, e anche la raccolta è “faticosa” e dispendiosa. Il ciliegio ha bisogno di un terreno “favorevole”, adatto specificamente e di annaffiature frequenti ma non eccessive per fruttare in modo adeguato.