Il modo con il quale ci relazioniamo agli scherzi spesso indica la nostra capacità di stare al gioco ma misura anche la nostra pazienza in modo indiscutibile. Esistono infiniti contesti e modi diversi per scherzare ma non tuttu inevitabilmente sono portati a farsi prendere in giro dalle persone, sopratutto quelle che lo fanno con una certa frequenza. Prendere in giro per questi segni è quasi un arte, ma se sono indubbiamemente conisiderati come divertenti, per alcuni sono eccessivi e talvolta fuori luogo. Sai quali sono?

Questi segni sono famosi per prendere in giro. Li conosci e sopratutto, li sopporti?

Acquario

La capacità di ridere di quasi tutto lo contraddistingue ma il suo modo di “scherzare” preferito prevede concentrarsi in modo particolare su un soggetto o su una categoria in particolare. Raramente è “pesante” nei termini ma in molti casi si concentra troppo a prendere di mira qualcuno e questo può dar fastidio alla lunga.

Scorpione

Diverso il modus operandi delli Scorpione che invece riesce a ridere anche di se stesso, ma tendenzialmente si concentra sulle persone che vuole criticare, ed essendo un sarcastico nato, non risparmia critiche anche particolarmente “feroci”, pur velate dietro una innocente battuta. Scorpione è dotato anche di una memoria importante e questo lo favorisce molto.

Sagittario

Forse il meno offensivo di tutto, essere preso di mira dal Sagittario fa ridere sopratutto la “vittima” e non il “carnefice”. Molto attento a non offendere, Sagittario evidenzia una profonda sensibilità che lo porta ad essere quasi amabile in quanto a simpatia. Però quando vuole sa essere molto preciso nel trovare termini sviluppati apposta per prendere in giro.