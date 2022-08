Questi uomini sono i più sfortunati secondo lo zodiaco! Li conosci?

Malasorte, sfortuna, sventura, influenza negativa, tutti termini che definiscono sostanzialmente la stessa cosa, ossia una generica forma di “sorte avversa” che sopratutto in passato veniva considerata come qualcosa di “reale”, ma che oggi è poco più di un “residuo” del folkrore più o meno locale. Eppure pur non essendo parte di alcun fondamento scientifico, tutti a tratti ci siamo sentiti sfortunati, ma per alcuni profili umani sembra essere una regola: in particolare questi uomini sono soliti cacciarsi in situazioni senza volerlo fare apposta, che evidenziano la loro natura di sfortunati. Quali sono ?

Vergine

E’ un profilo che è abituato a lottare, non aspettandosi niente o quasi dalla sorte. Anche se fa un po’ troppo la vittima, sembra essere effettivamente una sorta di “magnete” per la malasorte, e se questo da una parte serve a forgiare il carattere, dall’altra vivere nei panni di un nato sotto la Vergine è una vera odissea.

Pesci

Non si considera sfortunato eppure, sopratutto nei vari contesti sociali, sembra non essere particolarmente gradito alla dea bendata. Questo perchè ha aspettative molto alte in relazione alle persone che ha intorno, fattore che lo rende un uomo bersagliato dalla mala sorte, quasi come se la cercasse indirettamente.

Capricorno

Maggiormente si impegna e più la propria indole sembra attirare influenze negative. E’ un profilo concreto, tendenzialmente scaramantico ma a volte anche lui vorrebbe effettivamente reclamare verso le forze celesti un po’ più di “aiuto” in quanto sopratutto nel settore professionale non riesce a spiccare per una serie di eventi che sembra mettersi di “traverso”.