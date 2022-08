Se hai mal di gola e vuoi farlo passare in fretta, ecco cosa fare

Il mal di gola è un problema comune a quasi tutte le persone, può essere molto fastidioso e in alcuni casi persino doloroso. Il dolore può rendere difficile mangiare, bere, parlare o persino deglutire la saliva. Esistono numerosi modi per sbarazzarsi rapidamente del mal di gola. I rimedi casalinghi per il mal di gola sono il modo migliore per ottenere sollievo da questa sensazione di disagio.

Non è necessario assumere farmaci su prescrizione o spendere soldi per altri trattamenti. Al contrario, possiamo usare semplici ed economici trucchi presi dalla nostra dispensa o dal frigorifero per ottenere un rapido sollievo dal fastidioso dolore e dalla sensazione di solletico alla gola.

Gargarismi con cipolla e zenzero

La cipolla e lo zenzero sono due ingredienti che hanno proprietà antinfiammatorie e antiossidanti e sono ottimi per trattare il mal di gola. Per prima cosa, sbucciate e tagliate una cipolla. Aggiungere un po’ d’acqua per creare una pasta. Aggiungere un pizzico di sale per eliminare l’amaro della cipolla. Poi, grattugiate una radice di zenzero fresco. Si può aggiungere un pizzico di sale per eliminare il piccante dello zenzero. Con un cucchiaio, mescolare entrambi gli ingredienti per creare una pasta densa. Successivamente, aggiungere qualche goccia di acqua tiepida per diluire il composto. È possibile aggiungere del miele per rendere il composto più gustoso. Infine, utilizzare un cucchiaio per fare dei gargarismi con questa miscela per 10 secondi. Si può fare 2-3 volte al giorno per ottenere rapidamente un sollievo dal mal di gola.

Come far passare il mal di gola con bicarbonato di sodio e succo di limone

Il bicarbonato di sodio e il succo di limone sono ottimi ingredienti per combattere le infezioni della gola. Basterà mescolare 2 cucchiai di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio di succo di limone. In alternativa, possiamo aggiungere 1/2 cucchiaino di succo di limone a 1/3 di tazza di bicarbonato di sodio. A questi ingredienti aggiungiamoci l’acqua così da poter usare la miscela come collutorio almeno due volte al giorno. Rimuoverà i batteri dalla bocca e guarirà rapidamente il mal di gola.

Curcuma, zenzero e miele

Curcuma, zenzero e miele sono tre ingredienti noti per le loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Ci aiuteranno a trattare rapidamente il mal di gola. Aggiungiamo 3 cucchiai di curcuma, 2 cucchiai di zenzero e 1 cucchiaio di miele a una tazza d’acqua. Facciamo sobbollire il composto finché non si addensa. Spegnere il fuoco e lasciare raffreddare. Prendiamo un cucchiaio di questa miscela una volta al giorno per ottenere rapidamente un sollievo dal mal di gola. Può essere conservata per 2 settimane in frigo se ne facciamo in più.

Sciacqui per la bocca con foglie di basilico

Le foglie di basilico sono note per le loro proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche. Da molti anni vengono utilizzate per il trattamento del mal di gola. Portiamo a ebollizione 2 tazze d’acqua sul fornello. Una volta che l’acqua ha raggiunto l’ebollizione, aggiungere una manciata di foglie di basilico fresco. Lasciare bollire l’acqua per 5 minuti poi togliere le foglie. Possiamo usare questo collutorio 2-3 volte al giorno per ottenere rapidamente un sollievo dal mal di gola.