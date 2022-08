Prendersi cura del proprio bagno è un’operazione non semplice specialmente la cura del water. Difatti per quanta attenzione possiamo avere del wc, sfortunatamente questo tende a mostrare speditamente delle macchie e degli aloni che si generano a causa del calcare, un deposito di carbonato di calcio che viene lasciato quando l’acqua vapora da una superficie.

Come se non bastasse, poi, tali aloni tendono a divenire gialli dal momento che assimilano i resti di acido urico. Oggi vedremo quali ingredienti naturali usare per risolvere questo problema.

Se il water ha aloni gialli, usa questi ingredienti naturali per rimuoverli: “wow”

Il primo metodo, che è anche quello più conosciuto, consta nell’utilizzare due ingredienti che certamente già avrete a disposizione in dispensa: il bicarbonato e l’aceto, le cui proprietà lavanti e anticalcare sono conosciute a partire già dalle nostre nonne. Prima di tutto, dunque, asciugate la tazza del water tentando di levare tutta l’acqua in eccesso. Per farlo, potete servirvi di uno stura lavandino e alla fine di un asciugamano.

In siffatto modo, infatti, consentirete al bicarbonato di attaccare bene sulla superficie del wc e all’aceto di non sciogliersi troppo con l’acqua e di restare privo, quindi, della sua efficacia. Spargete il fondo del water con il bicarbonato e versate, poi, l’aceto bianco non liquefatto sopra fino a rivestire anche le pareti dove troviamo le macchie gialle.

Rimanete a riposare per almeno due ore o tutta la notte in caso di macchie parecchio tenaci, dopodiché non vi resta che pulire il water con lo scopino fino a togliere completamente le macchie. Infine, tirate lo sciacquone e il gioco è compiuto. Le caratteristiche sbiancanti e antibatteriche del bicarbonato si amalgameranno con l’azione anticalcare e disincrostante dell’aceto e consentiranno, così, di rimuovere quelle antiestetiche incrostazioni dal vostro wc.

In alternativa all’aceto, si può impiegare l’acido citrico, un composto ecologico efficiente quanto l’aceto ma con inferiore impatto ambientale. Tutto ciò che dovrete fare è diluire 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua calda e gettare la soluzione così conseguita nella tazza.

Lasciate operare per qualche ora, poi sfregate con lo scopino o una spazzola e risciacquate e potrete dire addio alle macchie di calcare. Ecco dunque come rimuovere gli aloni gialli dal vostro wc in maniera del tutto naturale.