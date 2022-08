Se la griglia del forno è incrostata, puliscila con questo turchetto

Una delle faccende più seccanti e terribili, è quella di pulire un forno. Spesso arriva a limite della decenza, un ricettacolo indurito di grassi che da volatili, si collocano, senza abbandonarlo più.

Questo è tanto vero quando le griglie sono rivestite di sporcizia collosa, grasso cotto e pezzi di cibo bruciati. Anche se usate il tuo forno con parsimonia, è possibile che i residui si ammassino comunque. Rimandare la pulizia delle griglie del forno, rallenteràsolo l’inevitabile e accrescerà la misura di lavoro indispensabile, per togliere gli strati di detriti e grasso alimentari cotti al forno.

A prescindere dal tipo di forno che potreste avere in casa, sarebbe saggio conoscere come pulire le griglie del forno e farlo correttamente. Siate certi che pulirli è semplice con l’adeguata tecnica. Vediamo il miglior metodo da utilizzare.

Se la griglia del forno è incrostata, puliscila con questo trucchetto

Bicarbonato di sodio e bagno all’aceto. Tale metodo vedrà l’utilizzo della vasca da bagno in cui saranno collocate le griglie, sulle quali si dissemina del bicarbonato di sodio, che opera come detersivo e deodorante, poi bagnarli con aceto. Si crea una schiuma frizzante, al termine della quale, si comincerà con inumidire le griglie di acqua calda.

Far scorrere l’acqua sino a rivestirla e lasciare in ammollo per tutta la notte. Al mattino, sfregate le griglie con uno strofinaccio, per togliere grasso e sporcizia. Impiegate un vecchio spazzolino da denti o uno spazzolino con setole ferme, per togliere possibili residui tenaci. Per i punti molto caparbi, si può mettere del sale, per creare un complesso di lavaggio più abrasivo. Poi, risciacquare e asciugare totalmente le griglie, prima di rimetterle nel forno.

La pulizia delle griglie del forno può prendere tanto tempo, specialmente se è stato trascurato. A nessuno piace sfregare le macchie, cibi bruciati e incrostati ma dobbiamo farlo o almeno dovremmo. Con tali tecniche semplici e pratiche, le tue griglie splenderanno come nuove prima di quanto voi possiate sognare.

La pulizia delle griglie del forno, è anche un lavoro sporco e seccante, ma seguendo ciò che vi abbiamo detto è possibile riportarle al loro scintillio originale con il più piccolo sforzo. Dunque, seguite tutto quello che vi abbiamo detto e vedrete come i risultati saranno rapidi ed efficienti.