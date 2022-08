Da sempre gli esseri umani hanno acquisito la “capacità” di collezionare oggetti, conferendone un valore più o meno definito a seconda della situazione. Infatti anche se può sembrare un “campo di studi” estremamente complesso, basilarmente sono relativamente pochi i fattori che rendono qualcosa di ambito da parte di un appassionato, come abbiamo già osservato recentemente nell’articolo degli oggetti in casa che possono valere molto. Alcuni sono sicuramente considerabili vintage, ma non è un elemento sempre facilissimo da chiarire.

Se vuoi sapere se qualche oggetto in casa è vintage, scoprilo così

Infatti questa parola indica non solo il livello di “vecchiaia” di un oggetto, ma anche una rappresentazione che fa parte della cultura pop. Qualcosa infatti può anche non essere effettivamente datata ma può essere dotata comunque di uno stile che riconduce a qualcosa di “vissuto”.

Spesso le parole Vintage e rétro sono interconnesse quando non addirittura confuse, ma c’è da fare un chiarimento, a partire dalla terminologia in quanto Vintage deriva da una parola francese, vendenge con cui si indicano ancora adesso in senso generico i vini d’annata particolarmente pregiati. Letteralmente qualsiasi oggetto “vecchio” di almeno 20 anni può essere considerato tale, ma il concetto non si estende solo all’età dello stesso in quanto si fa spesso riferimento ad oggetti che fanno parte di un’altra generazione, di culto, fuori produzione,

Per comprendere se un oggetto può essere considerato vintage bisogna ricordarsi:

Deve essere parte di un contesto temporale e culturale definito, evidenziando fin da subito l’aspetto datato

Non per forza deve essere vecchio o consumato, anzi migliori condizioni rendono un oggetto vintage più apprezzato. In pratica la parola definisce una sorta dai processo “migliorativo” nei confronti di un oggetto, esattamente come il buon vino che migliora con l’età.

E non per forza deve trattarsi di qualcosa di effettivamente prodotto molto tempo fa, in quanto è una questione di stile, che deve “richiamare” epoche diverse da quella attuale.