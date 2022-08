Usa aceto, cipolla e limone in questo modo: caccerai le zanzare

Aceto, cipolla e limone sono tre ingredienti fondamentali che abbiamo tutti nella dispensa nonché un contributo efficace contro le zanzare. Le zanzare sono uno degli insetti più fastidiosi. Questi insetti sono anche noti per trasmettere malattie pericolose come la malaria, la dengue e il virus zika. Nel nostro paese, poi, sono sempre più frequenti gli avvistamenti delle zanzare coreane e le West Nile.

Entrambe le zanzare possono portare a malattie gravi come l’encefalite e altre problematiche agli organi vitali. È quindi importante sapere come liberarsi delle zanzare. Questi piccoli insetti succhia sangue non sopportano l’odore forte di aceto, cipolla e succo di limone. Se tenuti in qualsiasi stanza, questi repellenti naturali terranno sicuramente le zanzare lontane.

Se vogliamo eliminare le zanzare, dobbiamo prima capire perché esistono. Le zanzare sono insetti molto piccoli che si nutrono di sangue umano. Non sono come le mosche che si nutrono di rifiuti. Questi insetti sono molto utili nell’ambiente naturale in quanto contribuiscono all’impollinazione di fiori e colture. Ma alcune zanzare sono pericolose per la salute umana.

Esistono diversi metodi per liberarsi delle zanzare. Si possono usare repellenti per evitare le punture, si possono usare pesticidi per ucciderle. e si possono anche usare trappole per attirarle e poi ucciderle. Ma tutti questi metodi presentano alcuni svantaggi. I repellenti possono essere dannosi se si è sensibili a certe sostanze chimiche. I pesticidi, le trappole e le reti sono costosi e non sono esteticamente gradevoli.

Come usare l’aceto, cipolla e limone per eliminare le zanzare?

L’aceto è uno dei metodi migliori per eliminare le zanzare: è economico e molto facile da usare. Possiamo mettere una ciotola di aceto in una stanza per uccidere le zanzare o spruzzarlo. Non ha effetti collaterali rispetto ad altre sostanze chimiche come altri che si trovano in commercio che possono emanare sostanze tossiche.

Le cipolle sono un altro rimedio naturale per eliminare le zanzare. Mettendo delle fette di cipolla in barattoli o ciotole e tenendole in camera allontaniamo i fastidiosi insetti. Un rimedio naturale al 100% per eliminare le zanzare sebbene il suo odore non sia sopportabile a tutti, soprattutto se teniamo le cipolle in camera da letto.

Il limone è un altro rimedio naturale per eliminare le zanzare. Possiamo aggiungere due cucchiai di succo di limone in due litri d’acqua e conservarlo in un flacone spray o tenere una ciotola di acqua fresca al limone nella nostra stanza. In questo modo le zanzare si terranno lontane a causa del suo forte odore forte, decisamente meglio della cipolla.

Come usare aceto, cipolla e limone insieme per eliminare le zanzare? Aceto, cipolla e limone sono 3 rimedi naturali per eliminare le zanzare, utilizzati insieme non fanno altro che potenziare i loro effetti. Basterà creare una specie di pastella da tenere su delle ciotoline oppure realizzare una miscela spray da spruzzare sul letto o sugli altri elementi decorativi.

La miscela può essere spruzzata anche sulla pelle poiché la sua formulazione è naturale e non fa male. Aggiungiamo però dell’acqua per rendere il liquido meno invasivo e più delicato.