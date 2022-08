Vuoi pulire il freezer con facilità? Ecco come, basteranno queste due palline

Se cerchi un modo per pulire il freezer con facilità, avrai bisogno di procurarti solamente due palline di carta stagnola. I fogli di alluminio possono servire a innumerevoli scopi casalinghi, uno di questi è la pulizia del frigo. Nelle prossime righe ti sveleremo il motivo per cui sta prendendo piede questo metodo e sempre più persone usano la carta alluminio nel congelatore.

Usa la carta stagnola per pulire il freezer con facilità

Il freezer è indispensabile in cucina, perché permette di conservare il cibo a lungo e di gustare alimenti estivi anche in inverno. Come tutti gli elettrodomestici, però, anche il congelatore ha bisogno di una regolare manutenzione. Nella fattispecie va sbrinato e pulito con frequenza, affinché funzioni bene e consumi meno energia.

Chi non è terrorizzato all’idea di dover sbrinare il freezer alzi la mano. Il solo pensiero di dover svuotare gli scomparti, munirsi di pazienza e rimuovere tutto il ghiaccio sciolto spaventa. Esiste un metodo, semplice ed efficace, per rendere più facile questo procedimento. Tutto quello di cui avrai bisogno sarà della carta stagnola.

Il trucco della carta stagnola per pulire il congelatore

Una volta che ti sarai procurato alcuni fogli di carta alluminio, potrai procedere con la pulizia del frigo. Svuota il congelatore e poi rivesti i lati ghiacciati con la carta stagnola. Poi, potrai riporre tutti gli alimenti al loro posto. Piano piano noterai che il ghiaccio si andrà a depositare sui bordi della carta alluminio, senza compromettere gli alimenti.

Una volta sbrinato del tutto il freezer, rimuovere i fogli di carta alluminio sarà un gioco da ragazzi e gli scomparti saranno puliti e liberi dal ghiaccio. Così facendo risparmierai tempo ed energia! Se poi vorrai pulire più a fondo i vari reparti del congelatore ed eliminare i cattivi odori, prima di riporre il cibo, ti converrà utilizzare il bicarbonato di sodio.

L’alleato più prezioso di tutte le casalinghe, il bicarbonato di sodio permette di igienizzare e neutralizzare ogni cattivo odore. Ti basterà immergere un panno pulito in una miscela di acqua calda e bicarbonato e lavare ogni angolo dell’elettrodomestico. Infine, usando un panno asciutto e morbido potrai asciugare ovunque e riporre i vari prodotti da congelare.