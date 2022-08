COVID: nel Regno Unito già nuovo vaccino più potente, ecco di cosa si tratta

19Un vaccino più potente verrà distribuito nel Regno Unito per contrastare l’ondata contagiosa della variante Omicron. L’epidemia di virus influenzale non accenna a placarsi e ha costretto il governo britannico a potenziare il programma di vaccinazione d’emergenza COVID (Comprehensive Operational Vaccination Initiative).

Per questo motivo, ha già messo a disposizione dei cittadini il nuovo vaccino bivalente di Moderna. Si tratta di un vaccino più potente del solito, che sarà offerto gratuitamente alle persone che sono ad alto rischio di contrarre l’influenza e come quarta dose per contrastare il virus durante la stagione autunnale e invernale.

Perché il Moderna è il vaccino più potente?

Il vaccino progettato da Moderna è in grado di contrastare sia il ceppo originale del virus di Covid-19 sia la variante Omicron BA.1 che nell’ultimo periodo ha fatto risalire l’andamento dei contagi. Al momento l’azienda Moderna ha stanziato una diffusione di 13 milioni di dosi disponibili per l’autunno sebbene stia lavorando per alzare l’asticella della produzione a oltre 25 milioni di dosi. L’obiettivo è quello di coprire buona parte della popolazione europea che vorrà sottoporsi alla quarta vaccinazione.

Il Regno Unito è il primo Paese ad approvare il nuovo vaccino bivalente di Moderna che affronta sia il ceppo originale del Covid-19 (quello emerso a Wuhan nel 2019) che la prima variante di Omicron (BA.1). Il vaccino farà ora parte della campagna di richiamo autunnale. Moderna cercherà di rendere disponibili 13 milioni di dosi del nuovo vaccino, ma a beneficiare di una dose di richiamo potrebbero essere 26 milioni di persone.

Non solo Moderna sta progettando nuove dosi di vaccino. A quanto pare l’aggiornamento vaccinale ha coinvolto anche Pfizer che sta lavorando per mettere in campo dei vaccini in grado di contrastare la nuova variante. Solo AstraZeneca rimane ferma al momento, in quanto non ha dato notizie di alcun aggiornamento.

Chi può ricevere il vaccino Moderna?

La maggior parte delle persone si chiede se sarà costretta a rinnovare il ciclo vaccinale. Al momento, nel Regno Unito, il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione si è espresso dichiarando che il richiamo sarà fatto a un gruppo ristretto di persone. In questa fascia rientrano i soggetti che operano nel campo sanitario e assistenziale, in primis. A seguire, le donne in gravidanza, le persone debilitate e chi condivide spazi con persone immunodepresse. E in Italia? La quarta dose è consiglia per gli immunodepressi, gli over 60 e i famigliari che a casa hanno delle persone fragili. Per prenotarsi basta andare sul sito del proprio distretto sanitario oppure presentarsi direttamente ai centri vaccinali.

La nuova vaccinazione è testata?

Il test sul nuovo piano vaccinale è già stato fatto su una platea di quasi 500 persone. I dati in possesso della casa farmaceutica dimostrano che il vaccino non ha effetti collaterali rilevati ed è quindi sicuro per la salute. L’aggiornamento offre una copertura immunitaria per la nuova variante di Omicron. Di fatto, alza la protezione di 1,7 volte rispetto ai vaccini che combattono il ceppo originale di Covid-19. La speranza è quella che nel corso delle prossime stagioni non si manifestino nuove varianti dai toni più aggressivi.