Con più di un milione di italiani serrati in casa, nel bel mezzo dell’estate, il Covid è già pronto a divenire il tormentone dell’estate. Ed è arduo ora immaginare quello che succederà di qui a settembre/ottobre, visto che la curva della pandemia è in pieno sviluppo e a fare da diga ai contagi non ci sono di fatto più misure obbligatorie, ma solo rassicurazioni e appelli alla responsabilità individuale.

Ciò indubbiamente mette timore nelle menti di tutte e a volte un semplice raffreddore o mal di gola diventa automaticamente un tema di paura per un possibile contagio del covid.

Ecco come capire se il mal di gola è COVID: tutte le indicazioni dell’esperto

I sintomi della sotto variante che al momento è più espansa nel nostro Paese, ovvero Omicron 5, responsabile secondo le ultime stime di 6 casi su 10, sono quasi sempre questi: forte mal di gola, tosse e raffreddore o febbre, anche alta i primi giorni. È la stessa sintomatologia che si presenta per il classico colpo di freddo, magari causato dall’aria condizionata, che combinata col caldo straordinario di questi giorni può realmente creare problemi.

Il consiglio è comunque quello di effettuare sempre il tampone: Omicron 5 è oltremisura contagiosa e il rischio da escludere è quello di farla correre in casa, specialmente se si ha in programma di passare una parte delle vacanze coi propri cari più anziani, magari fragili. Il tampone andrebbe attuato da tutti in famiglia, anche per scartare l’ipotesi, come molto ripetutamente accade in questa fase, che si sia sviluppato un focolaio, con bambini e ragazzi del tutto asintomatici.

Uno dei problemi di COVID-19 è il riconoscimento precoce della malattia. Tra i sintomi più comuni ci sono la dispnea, la tosse, la febbre, la congestione nasale e il malessere generale. Il raffreddore comune è contraddistinto dal naso che cola (rinorrea), dal naso chiuso, dal mal di gola e dall’assenza di prurito al naso.

La perdita di olfatto, la perdita del gusto, la mancanza di fiato, e la tosse forte sono invece sintomi peculiari del Covid-19. Dunque ecco come poter in minima parte riconoscere se il mal di gola o il raffreddore è dovuto al covid o a semplici sintomi influenzali. Il metodo migliore rimane comunque il tampone, però potete affidarvi anche ai nostri suggerimenti e al vostro istinto.