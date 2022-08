La capacità di scherzare ma anche di stare allo scherzo indica indiscutibilmente una forma di intelligenza, anche spiccata, perchè una persona dedita alla burla evidenzia una tendenza a ridere di tutto e tutti, in ogni circostanza. Essere divertenti in molti casi è fondamentale sia per dare una buona impressione ma anche per instaurare un certo tipo di rapporto umano ma come ogni atteggiamento bisogna “misurare” con attenzione ogni forma di scherzo. I burloni solitamente riescono a fare ciò con molta naturalezza, ma in alcuni casi sono anche “pesanti”, quali sono i burloni tipici secondo lo zodiaco?

Ecco i veri burloni dello zodiaco! Scopri quali sono

Sagittario

Odia gli scherzi pesanti ma è sempre capace di ridere e sorridere anche di fronte alle avversità. Sagittario sa benissimo come interfacciarsi alla vita, e a seconda di chi ha davanti, sviluppa una serie di prese in giro e scherzi che però non mettono, nella maggior parte dei casi, in ridicolo la “vittima” di turno.

Ariete

E’ dotato di autironia ma è anche capace di stare allo scherzo. Gli Ariete sono decisamente portati a ridere di tutto, ma a volte esagerano un po’, in quanto la loro tendenza di fare burle diventa un po’ pesante in alcuni ambiti in particolare.

Gemelli

Il Gemelli “tipo” è costantemente alla ricerca di nuovi metodi anche molto ingegnosi per ridere in modo intelligente, essendo portato a sviluppare burle e facezie di livello anche molto articolato, e che possono sembrare quasi “serie” per quanto sono complesse. Gemelli ama divertirsi come un bambino anche da adulto.