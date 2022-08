Non per forza una persona deve effettivamente essere un bullo per essere considerati degni di questa nomenclatura. Il bullismo, fenomeno un tempo quasi ritenuto “necessario” nell’ambito didattico, mentre in tempi recenti si è maggiormente sensibili anche in relazione agli effetti a lungo termine, perchè questi vanno oltre il comune disagio. Dietro al fenomeno del bullismo vi è una grande platea di eventi e condizioni psicologiche ma è inevitabile che al netto delle situazioni, alcune persone siano maggiormente predisposte a fare i bulli. Secondo lo zodiaco i segni “nati” bulli sono sopratutto i seguenti.

I bulli dello zodiaco sono costituiti da questi segni. Li conosci?

Leone

Per Leone è tutto un minimizzare, le prese in giro, le offese, e tutti gli altri atteggiamenti di cui si fregia. Leone non ha una reale “necessità” di avere un atteggiamento da bullo, cosa che mantiene anche in età adulta, ma semplicemente lo diverte e gli regala una sorta di appagamento.

Cancro

Costituisce il più puro degli stereotipi dell’insicuro e sensibile, che però quasi si vergogna di esserlo, quindi quasi senza accorgersene, se la prende con persone che, secondo la propria percezione lo sono quanto lui. Insomma, non è sempre così, ma spesso i bulli peggiori sono proprio i Cancro.

Vergine

Detestano il bullismo come fenomeno, ma quando qualcuno li contraddice non si fanno problemi a “torturare” il prossimo con atteggiamenti odiosi e molto continui, anche oltre la “necessità”. C’è qualcosa nei Vergine che travalica la necessità di prendersela con qualcuno, una sorta di soddisfazione che è tipica dei bulletti di scuola.