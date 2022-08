Anche la personalità più accorta e meticolosa non può che trovarsi in qualche condizione difficile, imprevedibile ed al di fuori del proprio controllo. Questo perchè la vita è estremamente imprevedibile anche per chi è percepibile come “in totale controllo”, ma in molti casi è proprio la nostra capacità di “tirarci fuori dai guai” ad evidenziare i tratti più importanti del nostro carattere.

Allo stesso modo abbiamo sicuramente conosciuto, almeno una volta nella vita, qualcuno che è famoso per un certa tendenza a ficcarsi nei guai, a causa di alcuni comportamenti che ripete in modo ciclico. Secondo lo zodiaco i seguenti sono i segni che sembrano “abbonati” ai guai.

I segni che amano cacciarsi nei guai! Quali sono, secondo lo zodiaco?

Cancro

Cancro devee fronteggiare una densa e spiccata insicurezza, che porta i nati sotto segno a far sorgere dubbi sulle sue pur buone capacità mentali e lavorative. Cancro tende a “tradirsi” da solo con atteggiamenti ansiosi, sopratutto.

Gemelli

E’ l’incoerenza il peggior nemico dei Gemelli che deve fronteggiare questo tratto “Pericoloso” fin da giovanissimo. Quindi da l’impressione di essere una personalità inaffidabile, scaturendo quindi conflitti, litigi e problemi in qualsiasi relazione umana.

Scorpione

Scorpione non ha paura di avere la “lingua lunga”, critica tutti se ne sente la necessità, e non risparmia parole poco dolci, anzi piuttosto “piccate” anche verso le autorità e l’organo competente. Questo lo porta spesso ad essere considerato un “ribelle”, una voce fuori dal coro anche se le sue velleità spesso non hanno una vera e propria pianificazione.