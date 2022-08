In casa a volte non si da peso o valore a degli oggetti che ci sembrano comuni che usiamo perché molto utili quindi appunto senza valore. La verità è che l’antichità di uno specifico oggetto spesso è equivalente di prestigio sociale e di valore commerciale. Magari l’oggetto in questione oltre a essere antico è anche raro, perché ne sono stati fatti pochi esemplari. Ecco, dunque, diversi oggetti di valore che usiamo tutti i giorni in casa per la loro grande utilità.

In pochi lo sanno, ma questi oggetti di casa possono essere preziosi: ecco quali

Partiamo con i servizi di posate. Tutti abbiamo in casa la cosiddetta “argenteria”. Ovviamente questa ci permette di poter consumare i nostri pasti con le posate più appropriate, dunque di vitale importanza e utilità in una casa. L’Argento 925 è il metallo più adoperato per la concretizzazione di servizi di valore e la percentuale del suo titolo si approssima alla purezza totale.

Poi l’argento è un materiale parecchio richiesto, la sua quotazione si conserva abbastanza alta e spesso è difficoltosa trovare l’occasione giusta per usare il servizio buono.

Poi abbiamo le cornici. Le cornici ci permettono di abbellire la casa con quadri che danno colore e vitalità, dunque anch’esse molto utili. Continuiamo con i soprammobili. Bomboniere, svuota-tasche, cofanetti vintage ereditati dai nonni, souvenir o soprammobili questi sono utili sempre per arricchire la casa di oggetti che hanno anche un valore economico alto.

Difatti se sono realizzati in oro o in argento il loro valore aumenta esponenzialmente. Infine abbiamo gli orologi. Non è un mistero che gli orologi siano merci eccellenti nel mercato del lusso, quasi sempre anche a prescindere o proprio in virtù della loro antichità. Questi oggetti oltre che ad una loro utilità funzionale e utile ovvero di dirci l’orario, arricchiscono la casa anche da punto di vista del valore.

L’oro o l’argento con cui sono realizzati, infatti, hanno ancora mercato e potrebbero se venduti vedrete quanto potrebbero fruttarvi visto la loro preziosa gamma. Ecco dunque gli oggetti più utili ma allo stesso tempo di grande valore economico che abbiamo in casa e che forse a volte non sappiamo neanche di avere.

Trattateli con cura se un giorno vi venisse in mente di volerli vendere e ricavarci una ottima cifra da reinvestire in cos che vi piacciono.