Nessuno conosce questo trucco contro le zanzare: serve un bicchiere e pochi ingredienti

Conoscere anche solo un trucco contro le zanzare può salvarci le serate estive e il riposo notturno da fastidiose intrusioni. Come ben sappiamo, le zanzare sono quegli insetti molesti che non accontentandosi di succhiarci via il sangue si permettono pure di iniettarci una sostanza irritante. Ciò causa irritazione, prurito e, a volte, antiestetici bubboni.

Come se non bastasse, la puntura di zanzara è pericolosa perché potrebbe contagiarci e causare delle patologie leggere ma anche piuttosto serie. Per esempio, la nuova ondata di zanzare coreane e quelle che trasmettono il virus West Nile arrivano a provocare encefalite, febbre elevata e danni agli organi vitali. Insomma, non sono proprio una gradevole compagnia.

È possibile, dunque, difendersi da un loro possibile attacco? Purtroppo, risulta molto difficile quando siamo all’esterno in una zona umida o la sera in giardino. Poiché la presenza di zanzare è piuttosto massiccia e prima o poi una puntura la prenderemo. Però esiste un trucco contro le zanzare fai da te che possiamo provare ad adottare per allontanarle, perlomeno, dalla nostra abitazione.

Trucco contro le zanzare: repellente fai da te

Il segreto del trucco contro le zanzare è realizzare un repellente fai da te con dei semplici fogli di carta da forno. È stato dimostrato che la carta da forno respinge le zanzare interrompendo la loro capacità di sentire l’odore dell’anidride carbonica che espiriamo. Questo perché le zanzare sono attratte dall’anidride carbonica e da altri profumi emessi dagli esseri umani.

Come funziona?

La carta da forno respinge le zanzare ma è importante sottolineare che non è un modo efficace per impedire alle zanzare di entrare in casa. Questo repellente per zanzare fai da te funziona meglio all’aperto e nelle aree in cui sono presenti le zanzare. Possiamo mettere della carta da forno all’interno di un bicchiere, di un recipiente o di una ciotola e spruzzare la carta da forno con acqua. In questo modo si attiverà il bicarbonato di sodio contenuto nella carta, che contribuirà a respingere le zanzare.

Consigli e repellenti per zanzare fai da te per l’interno

Esistono molti altri tipi di repellenti per zanzare fai da te che si possono realizzare. L’olio di citronella viene estratto da una pianta profumata ed erbacea comunemente utilizzata per la produzione di candele e spray destinati a tenere lontane le zanzare poiché non ne sopportano l’odore. Possiamo dunque realizzare delle candele o una soluzione di acqua e citronella da mettere all’interno di un bicchiere e posizionare il composto sui balconi delle finestre. Essendo la finestra uno dei punti di ingresso per la zanzara, notando l’odore dovrebbe rimanere distante.

Per realizzare soluzioni naturali contro le zanzare dobbiamo scegliere degli ingredienti naturale e non sintetici e di qualità. Solo in questo modo la miscela può funzionare. Mettiamo l’olio essenziale nell’acqua distillata piuttosto che nell’acqua delle rete domestica in quanto massimizza l’efficacia. È importante anche selezionare i contenitori giusti: meglio quelli piccoli, come bottiglie o contenitori con coperchio, e barattoli scuri ed ermetici , affinché la luce del sole non degradi la soluzione, rendendola meno efficace.