Oroscopo Branko domani, 23 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 23 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 23 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sole ti dirà addio per traslocare nel segno della vicina Vergine. Non si tratterà di un transito negativo. Dalle prossime ore in avanti la stella si farà più pratica e ti darà suggerimenti efficaci per portare avanti i tuoi progetti di lavoro.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani si preannuncia una giornata particolarmente promettente in amore. Avrai la Luna in ottimo aspetto, il Sole e Mercurio nel segno. Nelle prossime ore potrai esprimere al meglio il tuo cuore gentile, la tua disponibilità nei confronti delle persone a cui tieni.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani il Sole lascerà la bella posizione in Leone per trasferirsi nel segno della Vergine. Non dovrai disperare, non sarà un transito che ti darà troppi grattacapi. Con l’inizio della stagione della Vergine avrai meno stelle a proteggerti da questo Giove ardente e un po’ troppo impulsivo. Sii prudente con le spese e le questioni legali.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani ci sarà un nuovo transito nel cielo a tuo favore: il Sole entrerà nel segno della Vergine e diventerà amico. A poco a poco avrai modo di recuperare terreno e non solo. Potrai ritrovare una maggiore serenità. In amore e in famiglia ti converrà mantenere una certa prudenza per fronteggiare questa Venere contraria.