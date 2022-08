Oroscopo Paolo Fox domani, 23 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 23 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 23 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare ancora su un cielo letteralmente magico. Il tuo ottimismo, queste giornate di profonde intuizioni potrebbero dare vita a un progetto importante. Ormai quasi tutti i Sagittario hanno chiaro in mente la strada da percorrere. Cerca di tenere lontane le provocazioni, devi andare avanti seguendo le tue ragioni, anche in amore.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani la Luna sarà ancora in opposizione. I rapporti che nasceranno nelle prossime 24 ore saranno strani, nervosi. Tu stesso potresti comportarti in maniera poco chiara nei confronti degli altri. Occhio alle finanze! Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre potrebbero esserci più spese del dovuto, sarà per colpa del nuovo transito di Mercurio. Non sprecare il fiato con chi non ti ascolta.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani saranno premiati gli Acquario che avranno la forza e il coraggio di fare una scelta valida per il futuro. Questi giorni portano a organizzare il futuro in maniera vincente. Qualcuno potrebbe perfino avere qualche pensiero geniale. Tra mercoledì e giovedì avrai una fase di calo che ti richiederà particolare attenzione. Venere opposta creerà problemi nelle coppie in cui il partner non è sulla stessa lunghezza d’onda dell’Acquario.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potresti sentirti molto affaticato per questioni di lavoro. In questo periodo la tua mente è presa dalla professione. Manca la tranquillità. Sono diversi i Pesci impegnati a lanciare diversi progetti, decisi a uscire da un periodo di stallo ch li ha tenuti bloccati troppo a lungo. Le giornate da venerdì saranno molto più interessanti: finalmente Mercurio non sarà più opposto. In amore dovresti parlare chiaro e non tenere tuto dentro.