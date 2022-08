Le zanzare sono una delle cose negative che l’estate ci porta. Le punture di questi minuscoli e fastidiosi insetti non vanno toccate né grattate. Bisogna alla dolorosa sensazione di prurito se non si vuole correre il rischio che la puntura di zanzara si infetti.

Lacerare e grattare il gonfiore derivato dal morso delle zanzare fino al punto di fargli perdere sangue può essere il primo passo per l’incremento di un’infezione batteriologica della pelle. I più soggetti sono i bambini, che solitamente hanno unghie comprensibilmente più sporche di quelle degli adulti per via di giochi all’aperto tipici dell’estate.

Puntura di zanzara infetta: ecco come riconoscerla e agire immediatamente

Per far sì che la pelle non si infetti quindi il suggerimento è uno solo: non sfregare la puntura, lottando contro la sensazione di prurito. Per evitare che i bambini lo facciano inconsciamente è possibile applicare dei cerotti protettori. Un’infezione dovuta al morso di zanzare può portare anche al gonfiore dei linfonodi.

Può anche portare ad un arrossamento sparso attorno alla puntura della zanzara o strisce rosse che si allargano oltre il morso iniziale. L’infezione di un morso di insetto può far procreare alla pelle anche pus e dare brividi, febbre sopra ai 38. Se la visita medica conferma l’infezione sarà allora indispensabile fare un ciclo di antibiotici che possano ammazzare i batteri, tipicamente streptococco o stafilococco.

Attendendo una vera e propria terapia antibiotica prescritta dallo specialista o della prima visita dermatologica, il suggerimento è quello di pulire il morso di zanzara sospetto di infezione con acqua e sapone e poi di applicare una crema antibiotica e cortisonica da banco. Ciò difatti contribuirà a diminuire il gonfiore e il prurito. Se si applica anche un impacco con il ghiaccio nell’area si conseguirà l’effetto di limitare l’infiammazione e di sentire un po’ meno dolore.

Le punture di zanzare fanno parte della nostra vita e si nascondono dietro l’angolo d’estate, specialmente se si vive in ambienti e climi molto più umidi, dove non viene fatta nessuna disinfestazione. In questo caso è bene che adulti e bambini si difendano la pelle esposta all’aria con le adeguate lozioni studiate per scacciare gli insetti. Ecco dunque come comportarsi davanti ad un morso di zanzare che si sospetta infetto. Non abbiate paura e seguite i nostri consigli.