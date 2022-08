Quale pesce è il migliore per il tuo organismo? ecco la verità

Il pesce è uno degli alimenti più consigliati per i suoi nutrienti. Vuoi scoprire quale pesce è il migliore per il tuo organismo?

Il pesce è uno degli alimenti maggiormente presenti nei regimi dimagranti. Questo alimento è un ottimo alleato per chi ha necessità di perdere peso. Perché ci sono sia quelli ipocalorici come la sogliola, la cernia e poi quelli grassi come salmone, tonno e sgombro che sono ricchi di omega 3. Questa sostanza garantisce l’abbassamento della glicemia e dei trigliceridi. Ma esiste un pesce, che è veramente ottimo per l’organismo e può essere definito il migliore. Vuoi scoprire qual è?

Quale pesce è il migliore tra tutti? il merluzzo

Il merluzzo atlantico, fin dal passato, aveva il privilegio di essere tanto nutriente e abbondante, prediletto dai ricchi patrizi nell’antica Roma per la sua abbondanza.

Il primo popolo a pescarlo con impegno furono i Vichinghi, già dal X secolo, salpando dalle loro basi islandesi. I Vichinghi idearono anche la prima tecnica di mantenimento del pesce fresco: tagliato il merluzzo a fette, esibivano questo al vento freddo fino a farlo essiccare e raggiungere la compattezza attuale.

Sebbene in questo processo perdesse anche i 4/5 della sua massa, ciò che rimaneva era tanto nutriente.

Il merluzzo è il pesce migliore per i benefici che apporta all’organismo, ecco quali sono.

ricco di proteine e vitamine del gruppo B

contiene calcio e minerali utili per le ossa

ipocalorico, composto perlopiù da peptidi

contiene omega 3

Grazie alle sue proprietà riesce a

Ridurre il colesterolo cattivo, proteggendo e prevenendo diversi problemi cardiovascolari e cardiaci.

Mantiene livelli bassi di omocisteina, un amminoacido che agisce in modo dannoso sui vasi sanguigni.

Il selenio e la vitamina B12 contenuti nella sua carne, proteggono le cellule del colon dalle sostanze tossiche rilasciate da alcuni alimenti, e da quelle cancerogene prodotte da alcuni batteri che giacciono all’interno dell’intestino.

contenuti nella sua carne, proteggono le cellule del colon dalle sostanze tossiche rilasciate da alcuni alimenti, e da quelle cancerogene prodotte da alcuni batteri che giacciono all’interno dell’intestino. Il merluzzo è povero di grassi e questa sua caratteristica lo rende un alimento indicato per chi segue una dieta a basso contenuto calorico , o per le terapie alimentari contro le sindromi metaboliche .

, o per le terapie alimentari . Tra le proprietà del merluzzo, è un alimento ipoallergenico, perché non contiene molecole che causano intolleranze alimentari.

Il merluzzo è da scegliere anche surgelato perché mantiene comunque le sue proprietà benefiche. Si può scegliere se farlo a vapore oppure arrostito, in entrambi i casi sarà gustoso. Si può condire anche con poco olio, sale e limone.