Essere sbrigativi nella vita spesso risulta essere un atteggiamento che può dare l’idea di essere pragmatico e rapido nelle conclusioni ma in molti casi evidenzia anche una forma spiccata di apporssimazione. Una persona sbrigativa non comprende il senso della profondità e nella cura delle cose, spesso non è una personalità paziente. “Presto e bene” evidenzia il mantra di queste persone, che come facilmente intuibile, non sono esattamente adatte ad ogni situazione. Ecco i segni più sbrigativi secondo lo zodiaco.

Questi sono i segni più sbrigativi secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Scorpione

Scorpione è una sorta di controsenso vivente in tal senso: quasi mai impulsivo, tende comunque a perdere la pazienza molto spesso sopratutto quando si trova ad operare con altre persone. Scorpione del resto è un segno definibile “ottimizzato”, che non sopporta le perdite di tempo gratuite e soprattutto che tende ad essere un po’ troppo influenzato dal concetto di fretta.

Leone

Diciamo che non è esattamente una personalità paziente, anche quando dovrebbe esserlo. Oltretutto sembra essere anche allergico al concetto di “fare le cose come si deve” essendo il maestro dell’impazienza e dell’approssimazione. Ascolta, comprende i dettami di insegnamenti radicati e legati alla programmazione ma ne è semplicemente “allergico”.

Acquario

Disordinato, a volte sciatto, impulsivo, a tratti geniale, ma sicuramente approssimativo e sbrigativo. Se qualcosa richiede tempo, secondo Acquario, non necessita di ulteriori approfondimenti quindi forza la mano ed è portato a non affrontare mai una questione in modo profondo. E’ anche il peggior difetto dell’Acquario, con tutta probabilità.