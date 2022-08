Questo paese italiano ha avuto il boom di turisti nel 2022: ecco come raggiungerlo

Durante l’estate i turisti sono riversati in tantissime città italiane. In particolare molti italiani e non, hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze non solo nelle località di mare, ma anche nelle grandi città. Diverse città hanno ricevuto il boom di turisti durante quest’estate, vediamo nello specifico di chi stiamo parlando.

Napoli: la capitale dello street food

Una ragione per andare sempre in visita del capoluogo campano è sempre e comunque la pizza napoletana, col suo bordo rialzato, l’olio a crudo e la foglia di basilico al centro della classica margherita. Eppure, al di là delle lunghe file di turisti che serpeggiano a partire dalle più note pizzerie, il boom turistico di quest’anno deriva dalla street art mania. Infatti, in molti attraversano Napoli alla scoperta della street art napoletana, con i suoi Totò e i suoi Maradona, che abbelliscono i muri del centro storico, comparendo anche lungo le strade periferiche. E molti sono turisti stranieri.

Cinque Terre, Liguria

Le Cinque Terre, in Liguria, sono da sempre fra le mete più visitate e conosciute dai turisti. Quest’anno in particolare, vi è stato un aumento del turismo a livello esponenziale. Si tratta di cinque borghi dal fascino pittoresco, situati lungo la Riviera di levante, tra Genova e La Spezia. Monterosso al Mare, Corniglia, Vernazza, Manarola e Rio Maggiore sono un angolino romantico con casette abbarbicate sulla roccia e colori variopinti. Tutta la costa delle Cinque Terre è comodamente visitabile anche con un perfetto tour in barca che vi permette di ammirare la costa dalla barca. Oppure, in alternativa, una buona passeggiata potrebbe essere la soluzione per visitare questo luogo spettacolare e suggestivo.

Le Isole Eolie, Sicilia

La Sicilia è una delle mete più scelte per quanto riguarda il turismo estivo. La maggior parte delle persone ha preferito trascorrere dei momenti di relax e divertimento nelle Isole Eolie, che quest’anno hanno raggiunto picchi notevoli per quanto riguarda il turismo. Le sette isole di origine vulcanica emergono come schegge di pietra dal blu cupo del mare, forgiate dal fuoco e battute dai venti. Bellezza selvaggia, natura incontaminata, atmosfere autentiche, fanno di questo arcipelago, considerato tra i più belli del Mediterraneo un’affascinante meta turistica. Esse sono facilmente raggiungibili con degli aliscafi che partono da Milazzo o da Messina.

Il Salento, Puglia

La Puglia rientra fra le regioni più visitate durante l’estate. La maggior parte delle persone ha scelto di compiere un viaggio in macchina per attraversare questa regione meravigliosa e perdersi fra le spiagge incantevoli e posti meravigliosi. Fra questi i più visitati sono stati Alberobello e Ostuni, che durante i mesi estivi ha avuto un esponenziale aumenti di turisti. Inoltre, viaggiando in macchina, si ha anche la possibilità di muoversi liberamente e raggiungere i posti di mare più belli in tutta la Puglia.