Se hai dei tappi di sughero avanzati, ecco come usarli nel tuo giardino: “wow”

I tappi di sughero avanzati, ti sorprenderà, ma andrebbero utilizzati in giardino. Il sughero è un materiale naturale ricco di nutrienti e per questa ragione può essere usato come fertilizzante per le tue piante. D’ora in poi, dopo aver bevuto una buona bottiglia di vino, non gettare nei rifiuti il tappo di sughero. Riciclalo per farne del compost.

Tappi di sughero avanzati: usali in giardino!

Ti sei mai chiesto da dove proviene il sughero dei tappi che rimuovi quando stappi una bottiglia di vino? Il sughero vero, naturale al 100%, è ricavato dalla corteccia delle querce da sughero, coltivate soprattutto nel Mediterraneo, in Portogallo e in Spagna. La raccolta del sughero è un’operazione che svolgono esclusivamente operai esperti, addestrati a non procurare un danno all’albero.

Gli estrattori di sughero riescono a estrarlo, senza compromettere i vasi che nutrono le piante con la linfa. Per farlo, utilizzano strumenti particolari, delle accette studiate ad arte. Così facendo, la quercia sarà in grado di rigenerare la corteccia, senza problemi. Tra una raccolta di sughero e l’altra devono trascorrere almeno nove anni, il tempo necessario alla corteccia di ricrescere.

Ecco come usare i tappi di sughero come fertilizzante

I tappi di sughero avanzati possono diventare un prodigioso fertilizzante per le tue piante in giardino. Potrai usarli per arricchire il compost, insieme a rami sechi, foglie morte, erbacce, ramoscelli e fondi di caffè. In quanto materiale impermeabile, il sughero non si scioglie facilmente con l’acqua. Ecco perché viene usato per chiudere le bottiglie di vino.

Prima che si decomponga e che le tue piante possano assorbirne i nutrienti, dovrà passare molto tempo. L’ideale sarebbe macinarlo o, per lo meno, spezzettarlo in maniera grossolana, per velocizzare il processo. In alternativa, potresti utilizzare i tappi di sughero avanzati a terra, per la pacciamatura.

Il sughero intero, infatti, può essere aggiunto ad altro materiale di scarto per coprire il suolo intorno alle piante. In questo modo alberi, arbusti o vegetali saranno protetti dall’umidità e il calore del terreno non si disperderà durante le giornate invernali. Inoltre, eviterai che la terra diventi troppo secca e, se userai solamente materiale vegetale, potrai dare, nel contempo, ulteriore nutrimento alle tue piante.