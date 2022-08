Se la tua bigiotteria ti fa avere il dito verde, rivestili con questa sostanza!

Per dito verde non intendiamo il pollice verde ma quella brutta situazione in cui un elemento di bigiotteria perde la sua smaltatura. Nella maggior parte dei casi, la bigiotteria viene fornita con una placcatura in oro o argento. La finitura metallica contribuisce ad accentuare lo scintillio delle pietre preziose e a non far sbiadire i loro colori.

Detto questo, la placcatura non è molto spessa e quindi può provocare una fastidiosa perdita di ruggine verde che va a depositarsi sulle nostre dita, sul collo o sulle braccia. Come ovviare al problema? Aggiungendo uno strato di smalto trasparente sulla nostra bigiotteria, possiamo aumentarne la longevità ed evitare di farla apparire prematuramente spenta.

Gli smalti colorati, invece, vanno usati con parsimonia. Dobbiamo trovare la stessa identica colorazione per affidarci allo smalto colorato. In caso contrario, il pezzo di bigiotteria colorato con lo smalto sembrerà falso e si vedrà subito la differenza. Ciò potrebbe rovinare irreparabilmente l’aspetto del nostro anello, bracciale o collana. Prestiamo massima attenzione a questo tipo di esperimento.

La bigiotteria è anche chiamata bigiotteria economica, falsa o d’imitazione. Questi pezzi sono realizzati con materiali come la plastica e la resina invece che con metalli preziosi veri e propri. I materiali più economici, combinati con una lavorazione artigianale di bassa qualità, li rendono molto meno costosi delle gemme autentiche o dei pezzi placcati in oro. Trattandosi di articoli prodotti in serie invece che artigianalmente, sono molto più accessibili per la gente comune.

Perché è necessario usare uno smalto trasparente sulla bigiotteria?

Ogni gioiello è unico e alcuni pezzi potrebbero non richiedere alcuna protezione aggiuntiva. Ma se c’è anche solo una piccola possibilità che la nostra bigiotteria si appanni, si scolorisca o sbiadisca, allora uno smalto trasparente può aiutarci a interrompere l’ossidazione. Come applicare lo smalto trasparente sulla bigiotteria?

Basterà una base sulla bigiotteria per ottenere una superficie liscia ed evitare di graffiarla quando applicate lo smalto. Il primo strato di smalto deve essere applicato in modo sottile in una direzione e poi un altro strato deve essere applicato in direzione perpendicolare. Questo aiuta a rafforzare il rivestimento.

Perché è importante usare uno smalto trasparente ed evitare il dito verde?

Se si applica uno smalto colorato, l’aspetto della bigiotteria cambierà completamente. Il colore sarà probabilmente molto più brillante della tonalità delle pietre originali. Se volete preservare l’aspetto originale della vostra bigiotteria, lo smalto trasparente è l’opzione migliore. Tuttavia, se volete semplicemente evitare che i vostri gioielli si sbiadiscano, anche uno smalto colorato può andare bene.

Se dobbiamo oscurare delle pietre nella nostra bigiotteria, possiamo usare uno smalto per unghie color onice o nero come un jet black. Questo aiuta a far apparire le pietre lucide come nuove invece di un grigio opaco. Ma se la bigiotteria vira a colori più vivaci, come un rubino o un’ametista, meglio optare di nuovo per lo smalto trasparente. Per utilizzare uno smalto colorato, bisogna assicurarsi che sia dello stesso identico colore delle pietre dei gioielli. Se c’è una differenza di colore, sarà molto visibile e rovinerà l’aspetto rendendolo artificioso.