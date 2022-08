Tutte le aree dotate si superfici calpestabili necessitano di una forma di pavimento, soprattutto le abitazioni ed i vari luoghi di lavoro, e se nella maggior parte dei casi si fa ricorso a materiali resistenti e non particolarmente costosi, il marmo da millenni costituisce una forma di rivestimento “di lusso” in quanto l’estrazione e la lavorazione di questa forma di roccia calcarea, suddivisa in tantissime tipologiee, è sicuramente molto appagante esteticamente ma rende l’intero processo di installazione decisamente costoso. Anche prendersi cura di un pavimento in marmo non è così scontato in quanto rappresenta una superficie mediamente più delicata. Come trattare un pavimento in marmo?

Se non sai come trattare il pavimento in marmo, usa questo ingrediente delicato

La differenziazione del marmo porta la caratteristica pulizia dei pavimenti realizzati con questo materiale, quindi non è semplicissimo capire come “agire”. In senso generale, non bisogna mai utilizzare la candeggina e detergenti abrasivi o acidi, e anche se esistono prodotti chimici estremamente specifici per le varie categorie di marmo, queste non sono necessarie se si provvede a tenere pulito un pavimento realizzato in marmo con una certa frequenza.

Se nella maggior parte dei casi è sufficiente un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida per togliere la polvere superficiale, la situazione è differente per quanto riguarda le macchie più ostinate si può utilizzare con successo una soluzione formata da un secchio di acqua calda ma non bollente con all’interno un pezzetto di sapone di Marsiglia, che deve essere sciolto completamente. Utilizzando un panno in microfibra questa soluzione garantirà un effetto smacchiante e lucido, aiutando anche a rimuovere la caratteristica patina lucida che influenza l’aspetto del marmo nel corso del tempo.

Per le macchie meno ostinate è sufficiente utilizzare un po’ di acqua ossigenata, sfruttando come sempre un panno in microfibra, o in alternativa una soluzione composta da acqua e una piccola percentuale di ammoniaca (mai la candeggina, come accennato).