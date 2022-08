Da sempre esistono varie tipologie di personalità associate ai profili maschili, e quello del “tenebroso” indubbiamente suscitano fascino in almeno una parte della popolazione. Del resto, tutti abbiamo un lato che non appare evidente neanche per le persone che ci cononscono bene, eppure alcuni uomini in particolare sembrano essere così misteriosi e criptici da quasi “spaventare” sopratutto quando una parte della loro personalità nascosta, viene fuori. Secondo lo zodiaco ciò è determinato da una serie di predisposizioni naturali che ci portano ad avere quasi il timore dei profili “oscuri” ma di restarne anche affascinati. Quali sono i segni oscuri tra quelli legati agli uomini?

Attenzione agli uomini “oscuri” dello zodiaco. Sono questi!

Ariete

Attenzione a stringere qualsiasi tipo di rapporto stretto con uomo Ariete, tende ad essere dominante, anche se sull prime si presenta come un simpaticone, molto alla mano. Ariete non è “cattivo” ma cela tantissimi aspetti della propria personalità in modo accurato. Il rischio è di trovarsi di fronte una persona completamente diversa rispetto a quella che pensavamo di conoscere.

Scorpione

Scorpione è un segno dai due volti, ma non lo nasconde mai. Si tratta di una personalità orgogliosa, sopratutto nella versione maschile del segno che segue una coerenza di base, ma che nelle condizioni di crisi è portato a vivere in maniera molto estrema i rapporti, manifestando idee un po’ troppo “pericolose”.

Leone

Leone ha la forte tendenza ad influenzare parecchio le persone che ha vicino, portandole a comportarsi come fa lui. Questo fa parte di un modus operandi molto sottile, di tipo psicologico, che fa sentire le persone “appagate”.